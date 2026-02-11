Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat – kiderült, kik ülhetnek rajta

Fontos

Robbanás történt a Parlamentnél – drámai felvételek

bejelentés

Fellépett a rendőrség a titokzatos Joker ellen, aki rettegésben tartotta a belvárosi utcákat

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Budapest belvárosában egy tetovált, agresszív férfi riogatta a járókelőket. Végül „Jokerként” vált híressé a furcsa tettei és külseje miatt. Több bejelentés és a közösségi médiában keltett visszhang után a rendőrség végül közbelépett és intézkedett a férfi ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bejelentésjokerjbudapesti támadásriogatáskörözött személyrendőrségbelváros

Budapest Terézvárosban az elmúlt hetekben egy férfi viselkedése kiemelt rendőri figyelmet kapott, miután a helyiek és járókelők sorozatosan tettek bejelentéseket a közterületeken rendkívül agresszíven megjelenő férfi miatt, akit a köznyelv gyorsan csak „belvárosi Jokerként” kezdett el emlegetni.

A belvárosi „Jokerként” ismert férfi ellen a rendőrség intézkedett, miután többször is jelentették agresszív magatartását
A belvárosi „Jokerként” ismert férfi ellen a rendőrség intézkedett, miután többször is jelentették agresszív magatartását
Fotó: Warner / NORTHFOTO/usage worldwide

A rendőrség fellépett a titokzatos „Joker” ellen

A folyamatos rendőri intézkedések és a nyomozati tevékenység eredményeként a rendőrség 2026. februárjában a bíróság 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el a férfi ellen – értesült az Origo.

 

A rémálom kezdete

A férfi különös ismertetőjele a filmbeli karakterre emlékeztető arc-tetoválás volt és a szája körül található vonalak. Több online fórumon is visszhangot keltett a férfi viselkedése, többet között Redditen és a Facebookon is.

Az első információk szerint a 34 éves J. Tamást hosszabb ideje kószált Budapest forgalmasabb belvárosi utcáin, ahol szemtanúk szerint:

  • ijesztő grimaszokat vágva követi a járókelőket, főleg nőket, akik kénytelenek gyorsan továbbállni;
  • hangosan kiabál vagy fenyegetően lép fel a köztereken, gyakran kisebb tárgyakat dobál az utcán;
  • kiszúrja a parkoló kocsik kerekeit;
  • néha szóváltásba is keveredik feltételezhetően bizonyos szerek hatása alatt, ami miatt többen a rendőrséghez fordultak.

A helyiek sorra tettek bejelentéseket, mivel a férfi magatartása nem csak egyedi kóbor alkoholista zavarodottságára emlékeztetett, hanem agresszív megnyilvánulásai miatt egyre többen érezték veszélyben magukat.

Rendőrségi intézkedések és nyomozás

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a bejelentések hatására több alkalommal is intézkedett a környéken és a férfi viselkedését alaposan vizsgálták:

  • a zaklatás gyanúját,
  • a közterületen tanúsított rendbontó magatartást,
  • korábbi szabálysértéseket és esetleges bűncselekményeket.

Rongálás miatt már indult a férfi ellen büntetőeljárás.

A rendőrség szerint a jellegzetes fizimiska, az agresszív viselkedés és a számos panasz miatt nem volt kérdéses, hogy a helyzet súlyos közbiztonsági problémát jelent, különösen a nők és a magányosan közlekedők számára.

A rendőrség emellett felhívta a figyelmet, továbbra is kiemelten fontos számukra, hogy az állampolgárok jelezzék feléjük, ha körözött személyt vélnek látni. Kifejtették: 

A lakossági bejelentések nagyban segítik a rendőrség munkáját a bűncselekmények megakadályozásában, megszakításában, illetve az elkövetők vagy a körözött személyek elfogásában. Továbbra is azt kérjük, hogy aki bűncselekményt tapasztal, körözött személyről rendelkezik információval, vagy bármilyen módon tudja segíteni a bűnüldöző hatóságot, hívja a 112-t és a rendőrök megteszik a szükséges intézkedéseket!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!