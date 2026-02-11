Fellépett a rendőrség a titokzatos Joker ellen, aki rettegésben tartotta a belvárosi utcákat

Budapest Terézvárosban az elmúlt hetekben egy férfi viselkedése kiemelt rendőri figyelmet kapott, miután a helyiek és járókelők sorozatosan tettek bejelentéseket a közterületeken rendkívül agresszíven megjelenő férfi miatt, akit a köznyelv gyorsan csak „belvárosi Jokerként” kezdett el emlegetni.
A rendőrség fellépett a titokzatos „Joker” ellen
A folyamatos rendőri intézkedések és a nyomozati tevékenység eredményeként a rendőrség 2026. februárjában a bíróság 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el a férfi ellen – értesült az Origo.
A rémálom kezdete
A férfi különös ismertetőjele a filmbeli karakterre emlékeztető arc-tetoválás volt és a szája körül található vonalak. Több online fórumon is visszhangot keltett a férfi viselkedése, többet között Redditen és a Facebookon is.
Az első információk szerint a 34 éves J. Tamást hosszabb ideje kószált Budapest forgalmasabb belvárosi utcáin, ahol szemtanúk szerint:
- ijesztő grimaszokat vágva követi a járókelőket, főleg nőket, akik kénytelenek gyorsan továbbállni;
- hangosan kiabál vagy fenyegetően lép fel a köztereken, gyakran kisebb tárgyakat dobál az utcán;
- kiszúrja a parkoló kocsik kerekeit;
- néha szóváltásba is keveredik feltételezhetően bizonyos szerek hatása alatt, ami miatt többen a rendőrséghez fordultak.
A helyiek sorra tettek bejelentéseket, mivel a férfi magatartása nem csak egyedi kóbor alkoholista zavarodottságára emlékeztetett, hanem agresszív megnyilvánulásai miatt egyre többen érezték veszélyben magukat.
Rendőrségi intézkedések és nyomozás
A Budapesti Rendőr-főkapitányság a bejelentések hatására több alkalommal is intézkedett a környéken és a férfi viselkedését alaposan vizsgálták:
- a zaklatás gyanúját,
- a közterületen tanúsított rendbontó magatartást,
- korábbi szabálysértéseket és esetleges bűncselekményeket.
Rongálás miatt már indult a férfi ellen büntetőeljárás.
A rendőrség szerint a jellegzetes fizimiska, az agresszív viselkedés és a számos panasz miatt nem volt kérdéses, hogy a helyzet súlyos közbiztonsági problémát jelent, különösen a nők és a magányosan közlekedők számára.
A rendőrség emellett felhívta a figyelmet, továbbra is kiemelten fontos számukra, hogy az állampolgárok jelezzék feléjük, ha körözött személyt vélnek látni. Kifejtették:
A lakossági bejelentések nagyban segítik a rendőrség munkáját a bűncselekmények megakadályozásában, megszakításában, illetve az elkövetők vagy a körözött személyek elfogásában. Továbbra is azt kérjük, hogy aki bűncselekményt tapasztal, körözött személyről rendelkezik információval, vagy bármilyen módon tudja segíteni a bűnüldöző hatóságot, hívja a 112-t és a rendőrök megteszik a szükséges intézkedéseket!