Családi drogbiznisz: anyuka osztotta tovább a fiától beszerzett kábítószert

Szövevényes kábítószer-kereskedő hálózatot számoltak fel a Pest vármegyei nyomozók. Hónapokkal korábban kaptak információt arról, hogy a 33 éves S. László a vármegye több településén, nagy mennyiségben terít különböző típusú drogokat – köztük amfetamint – 10 vásárlójának. Az eljárás során kiderült, hogy a szigethalmi díler a 34 éves Sz. Zoltántól és feleségétől, a 34 éves Sz. Petrától szerezte be az illegális árut. Ők nagyobb vásárlói körrel rendelkeztek: szigetszentmiklósi lakásukba közel 25 vevő járt. Az üzletek lebonyolításába a nő húga, a 27 éves Sz. Boglárka is besegített – írja a Police.hu.

Saját fiától vette a kábítószert az 56 éves nő, most az egész család letartóztatásban Fotó: Police.hu

A nyomozók elött hamar világossá vált, hogy a házaspár 2025 novembere óta egy 56 éves budapesti nőtől, K. H. Évától szerzi be a drogot. A heti rendszerességű adásvételeket az utcán vagy egy fővárosi gyorsétteremben bonyolították le.

Saját fiától vette a kábítószert a drogmami

Nem kis meglepetést okozott, amikor kiderült, hogy K. H. Éva a tiltott szereket saját fiától, a 35 éves Sz. Józseftől és annak feleségétől, a 35 éves Sz. Orsolyától szerezte be. A páros az elmúlt négy évben 24 kilogramm marihuánát és 6 kilogramm speedet vásárolt, majd értékesített tovább.

A rendőrök végül idén február 22-én csaptak két szigetszentmiklósi, két szigethalmi, és hét budapesti helyszínen. Az akció eredményeképpen mind a hét terjesztőt, valamint két fogyasztójukat is elfogták.

K.H. Éva a rajtaütéskor éppen a fia lakása előtti parkolóban próbált eladni Sz. Zoltánnak, fél kiló speedet, egymillió forint értékben. A nő lakásán ezt követően készpénzt foglaltak le a nyomozók.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a hét díler ellen kábítószer-kereskedelem, két fogyasztójuk ellen pedig kábítószer-birtoklás miatt indítottak büntetőeljárást.

Február 21-én rendőri razziát tartottak egy IX. kerületi klubban, ahonnan több száz ezer forint értékű ecstasy került elő. A fiatalok körében népszerű szórakozóhelyen rendszeresen árulták a drogot, most két hónapra lakat került az ajtajukra.