kábítószer

Gyermekének mutatta meg, hogy hogyan kell helyesen használni a drogot

Rács mögé került egy 28 éves kaposvári nő, aki ellen kiskorú veszélyeztetése és illegális szerekkel való üzletelés miatt indult eljárás. A rendőrségi rajtaütés során kiderült, hogy a gyanúsított a saját környezetében, gyermekek közelében tartott és értékesített kábítószert.
A kaposvári rendőrök a DELTA Program részeként január 30-án csaptak le egy belvárosi ingatlanra, ahol a házkutatás során gyanús állagú készítmények és adagoláshoz használt kellékek kerültek elő. A nyomozók az akció alatt minden olyan bizonyítékot lefoglaltak, amely arra utal, hogy a lakásban tiltott kábítószerrel kereskedtek – írta a Blikk.hu.

Videóra vették, amint a kisebbik gyereke profi módon bánik a kábítószerrel
Fotó: Magyar Rendőrség

Gyermekével árultatta a kábítószert a kaposvári anya

Sokkoló részletek láttak napvilágot egy 28 éves kaposvári nő ügyében, aki a gyanú szerint nemcsak fogyasztotta és árulta a „kristály” néven ismert drogot, de a bűncselekményekbe saját gyermekeit is bevonta. 

A nyomozók birtokába jutott egy videófelvétel is, amelyen látható, amint a mindössze 8 éves gyermek már rutinszerű mozdulatokkal szolgálja ki anyja ügyfeleit. 

A rendőrség a nőt őrizetbe vette és kezdeményezte a letartóztatását kiskorú veszélyeztetése, valamint kábítószer-kereskedelem miatt, a kicsiket pedig biztonságos helyen helyezték el.

Míg Magyarországon a bűnügyi hatóságok elszámoltatják az elkövetőket, addig Európa más részén egy aggasztó rejtély tartja lázban a kedélyeket, miután egy Brüsszelből Hollandiába tartó buszról nyomtalanul eltűnt egy 21 éves fiatal.

 

