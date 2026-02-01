Egészségük védelmében termesztettek marihuánát, de a bírót ez nem hatotta meg

Nem hatotta meg a Szolnoki Törvényszéket a vádlottak magyarázata, a bíróság szerint ugyanis nem alternatív gyógykezelésről, hanem klasszikus kábítószer-kereskedelemről volt szó. Az öt, 50–60 év közötti férfi éveken át működtetett egy jól szervezett marihuánahálózatot, ami végül súlyos börtönéveket hozott számukra – írta a Szoljon.hu

Felszámolták a kábítószer termesztését és kereskedelmét is

Fotó: Police.hu

A vádlottak az utolsó szó jogán szinte kivétel nélkül ugyanazzal érveltek, mely szerint betegségeikre kerestek megoldást, ezért nyúltak a kannabiszhoz. Állításuk szerint nem dílerek voltak, nem a pénz motiválta őket, csupán a fájdalmaikat próbálták enyhíteni.

A marihuána Magyarországon kábítószernek minősül

Az ítélet indoklása szerint a férfiak közel öt éven át rendszeresen termesztették, feldolgozták, porciózták és értékesítették a marihuánát több helyszínen, leginkább a csépai és lajosmizsei tanyákon, sőt még a Mámai-Holt-Tisza nádasában is.

A bíróság társtettesként, jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt mondta ki őket bűnösnek. A legenyhébb büntetés 3 év 6 hónap börtön lett, míg a legsúlyosabb ítélet elérte a 8 évet is, fegyházfokozatban. Az egyik vádlottat több mint 3,5 millió forintos pénzbüntetés is sújtja.

A hatóságok mindezek mellett még vagyonelkobzást is elrendeltek. Készpénz, ékszerek, műszaki cikkek és ingatlanok sora került célkeresztbe, összességében több tízmillió forint értékben.

Az ítélet egyelőre nem jogerős, az ügy a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik. A vádlottak többsége enyhítésben bízik, volt, aki teljes felmentést kért, a bíróság azonban egyértelmű üzenetet fogalmazott meg, amely szerint a gyógyfüves magyarázat nem írja felül a törvényt.

