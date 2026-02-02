Emojik helyett bilincset kapott a csevegő alkalmazáson keresztül tevékenykedő drogdíler

Hírlevél
Egy budapesti férfi azt hitte, elég egy mobiltelefon és egy chatcsoport ahhoz, hogy zavartalanul menjen az üzlet. A kábítószer-kereskedelem azonban nem maradt sokáig rejtve, a rendőrök ugyanis végül a képernyő mögé is benéztek, és hamar elkapták az online üzletembert.
A kábítószer-kereskedelem egészen új szintre lépett Budapesten, ugyanis egy 34 éves férfi nem sötét sikátorokban vagy parkolókban, hanem egy népszerű csevegő alkalmazás csoportjában intézte az eladásokat. A vád szerint itt fogadta a rendeléseket, egyeztette a részleteket, majd gyorsan le is bonyolította az üzleteket – írta a Bors.

A kábítószer átadásának részleteit az interneten beszélték meg
Fotó: Pixabay.com

A férfi 2024 májusától egészen 2025 márciusáig árult főként marihuánát. A drogot előbb újpesti, később óbudai lakásában tárolta, az átadásokat pedig rendszerint a lépcsőházban vagy a környékbeli közterületeken ejtette meg. A módszer egyszerű volt, üzenet érkezett, időpont egyeztetés, majd gyors csere.

A kábítószer-kereskedelemnek végül a rendőrség vetett véget

A hatóságok már figyelték a férfi tevékenységét és 2025. március 8-án az óbudai lakásában csaptak le rá. Nem is akárhogyan, ugyanis azon a napon egymás után négy vevő is megfordult nála, akik elfogásuk után terhelő vallomást tettek a dílerre.

A nyomozás szerint az eladott és lefoglalt kábítószer mennyisége meghaladta a csekély mennyiséget, így az ügy már komoly büntetéssel járhat. A férfi ráadásul többszörös visszaeső, jelenleg is letartóztatásban van.

Az ügyészség végrehajtandó fegyházbüntetést indítványozott vele szemben és azt is jelezte, hogy a feltételes szabadlábra helyezés szóba sem jöhet.

Továbbá a bíróság elítélt öt idősebb csépai férfit is, akik marihuána terményeit felszámolták a hatóságok. A vádlottak azzal védekeztek, hogy ők csupán egészségük megőrzése érdekében fogyasztották a tiltott szert.

 

