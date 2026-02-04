Lecsapott a hatóság a miskolci drogos ügyben, Németországból érkezett a kokain

Nem aprózta el a dolgot az a férfi, aki Németországból hozott be jelentős mennyiségű kábítószer-szállítmányt, majd Miskolcon tárolta azt továbbértékesítésre. A hatóságok végül lecsaptak, és a Miskolci Járásbíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását – írta a Ripost.

Lecsaptak a hatóságok a kábítószer-dílerre

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dMARCUS BRANDT (illusztráció)

A bíróság tájékoztatása szerint a férfi nem egyedül dolgozott. Társaival marihuánát, speedet, extasyt, kokaint, különféle tablettákat és gombaszármazékokat porcióztak és adtak tovább.

Kábítószer nagyban: külföldi beszerzés, hazai terítés

A nyomozás során kiderült, hogy amikor a társait elfogták és kihallgatták, a férfi nem várta meg a hatóságokat, és 2025 májusában külföldre szökött. A rendőrök azonban nem engedték el a nyomát, elfogatóparancsot adtak ki ellene, amely végül célba ért.

A gyanú szerint jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószer-kereskedelemről van szó, ami már önmagában is súlyos bűncselekménynek számít.

A törvényszék közlése szerint az ügy tárgyi súlya kiemelkedő és a kiszabható büntetés 5 évtől akár 20 évig, sőt életfogytiglani szabadságvesztésig is terjedhet. Ez önmagában megalapozza annak veszélyét, hogy a gyanúsított megszökne vagy elrejtőzne.

A bíróság azt is figyelembe vette, hogy fennáll a tanúk befolyásolásának veszélye, valamint az is, hogy szabadlábon hagyva a férfi folytatná a hasonló bűncselekményeket.

A döntés egyelőre nem jogerős, de az biztos, hogy a nemzetközi drogútvonal most egy időre zsákutcába futott.