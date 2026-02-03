Kiderült, miért annyira fontos meghallgatni a bíróságon Kaiser Ede volt barátnőjét

Négy év után ismét bíró előtt áll a móri mészárlásban áratlannak talált férfi. A vádirat szerint Kaiser Ede egyik ismerőse, O. József ismeretlen helyen és időben jutott hozzá egy forgótáras pisztolyhoz és a hozzá tartozó lőszerekhez, amelyeket 2024. május 17-én átadott Kaiser Edének. A fegyvert a férfi az autója egyik ülése alá rejtette, annak ellenére, hogy egyikük sem rendelkezett fegyvertartási engedéllyel. A pisztoly akkor került elő, amikor a TEK kommandósai a XXI. kerületben kiszedték Kaisert a kocsijából.

2020. június 1-én 18 év után először lépett ki a börtön ajtaján a móri mészárlásért tévesen elítélt Kaiser Ede. Vele szemben Dr. Dezső Antal ügyvéd

Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A rendőrök kezdetben azt az információt kapták, hogy a két férfi betörést tervezett, amelyhez – a feltételezés szerint – Kaiser Ede akár lőfegyvert is használhatott volna, ezért tartotta magánál a pisztolyt.

Ezt a verziót azonban később semmilyen bizonyítékkal nem tudták alátámasztani, így végül „csak” lőfegyverrel visszaélés miatt kell felelniük.

Az elsőrendű vádlottat a mai tárgyalásra még a büntetés-végrehajtás őrei vezették elő a rácsok mögül, ugyanakkor elhangzott: éppen ma jár le a letartóztatása egy másik ügyben, ezért rövidesen szabadon engedik. Kaiser Ede eközben továbbra is bűnügyi felügyelet alatt áll, és kizárólag engedéllyel hagyhatja el a szülei otthonát.

A bíró szerint itthon van Ede volt barátnője, de a svájci mobilszámán nem tudták elérni. Azért fontos, hogy meghallgassák, mert különbözőek a vallomásai. Az első meghallgatásán még azt állította, semmit nem tud a fegyverről, a második kihallgatásakor pedig már azt mondta, látta, ahogy O. József átadja Ede kezébe a pisztolyt, amit az akkori párja berakott az egyik ülés alá. Ő pedig aztán onnan áttette a másik alá"

– mondta el a Blikknek Kaiser Ede ügyvédje, dr. Dezső Antal, aki számára érthetetlen az, hogy amennyiben a hatóságok már a rajtaütést megelőző napon is szoros megfigyelés alatt tartották ügyfelét, miért nem készült semmilyen felvétel az állítólagos fegyverről.

Kaiser Ede hőszivattyú-szerelésből vizsgázott decemberben

Az is elhangzott, hogy a bíró a következő tárgyaláson már mindenképpen ítéletet kíván hirdetni, így könnyen elképzelhető: Kaiser Edenek hamarosan vissza kell mennie a börtönbe. Érdekesség, hogy a rajtaütéskor a férfi azt mondta a rendőröknek, tudomása szerint az autóban csupán egy gumilövedékes pisztoly volt.

A bűnügyi felügyelet ideje alatt a bíró engedélyezte, hogy iskolába járjon: hőszivattyú-szerelést tanult, amelyből decemberben vizsgázott is.

Korábbi vallomásában Kaiser arról beszélt, hogy éppen a barátját – az ügy elsőrendű vádlottját – költöztették, amikor neki el kellett mennie valamiért, ezért otthagyta az autóját. Állítása szerint ezalatt O. József bepakolt a kocsiba, így került oda a pisztoly,

amely egy 2004-es törvénymódosítás óta engedélyköteles fegyvernek számít.

Mint arról beszámoltunk, jelentős visszhangot váltott ki, amikor a férfi – akit a 2002-es, nyolc halálos áldozattal járó móri mészárlás ügyében tévesen életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek, majd felmentettek – 2020-ban szabadult. Ugyanakkor más, erőszakos bűncselekmények miatt összesen 18 év fegyházbüntetést is kiszabtak rá, így korántsem mondható ártatlan embernek.