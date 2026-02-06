Videón a 8-as főúton lángoló kamion

A Vaol.hu számolt be róla, hogy kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy nyerges vontató utastere Városlőd külterületén, a 8-as főút 73-as kilométerénél péntek reggel. A tűz a kamion rakterének egy részét is érintette, a lángokat az ajkai hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották. Az érintett útszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, a tűzeset során személyi sérülés nem történt.

Kamion lángolt péntek reggel a 8-as főúton

Fotó: Veszprém vármegye rendőrség

A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel, körültekintően vezessenek, és tartsák be a kihelyezett jelzések utasításait.

Így lángolt a kamion

