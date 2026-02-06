Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Tragikus hirtelenséggel meghalt az M1 híradó bemondója

Ezt látnia kell!

Érkezik az ATLAS utódja? Soha nem látott objektum tart felénk

kamion

Videón a 8-as főúton lángoló kamion

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Helyszínen készült felvételeket osztott meg a rendőrség a péntek reggeli tűzesetről. A kamion utastere teljes terjedelmében égett Városlőd külterületén, a 8-as főút 73-as kilométerénél.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kamionvároslődnyerges vontatókiégett8-as főút

A Vaol.hu számolt be róla, hogy kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy nyerges vontató utastere Városlőd külterületén, a 8-as főút 73-as kilométerénél péntek reggel. A tűz a kamion rakterének egy részét is érintette, a lángokat az ajkai hivatásos tűzoltók három vízsugárral eloltották. Az érintett útszakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, a tűzeset során személyi sérülés nem történt.

Kamion lángolt péntek reggel a 8-as főúton
Kamion lángolt péntek reggel a 8-as főúton
Fotó: Veszprém vármegye rendőrség

A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel, körültekintően vezessenek, és tartsák be a kihelyezett jelzések utasításait. 

Így lángolt a kamion

Biztonsági kamera rögzítette, amint hatalmas sebességgel, fékezés nélkül ütötte el felesége szeretőjét egy férfi Múcsonyban. Az áldozat súlyosan megsérült, de a támadás ezzel még nem ért véget. Hogy mi történt a gázolás után, azt megtudhatja, ha ide kattint.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!