Lángoló pokol az M3-ason: kiégett egy kamion – képekkel és videóval

Szerda hajnalban kigyulladt egy tehergépjármű Szabolcs vármegyében. A kamiontűz az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a kálmánházi pihenő közelében történt, ezért a hatóságok lezárták az érintett pályaszakaszt – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál.

Kamiontűz az M3-ason

Fotó: Sipeki Péter/Szon.hu

Kamiontűz az M3-as autópályán: 20 tonna alma ment veszendőbe

A tehergépjármű mintegy 20 tonna almát szállított raklapokon és papírdobozokban, amikor lángra kapott. A sofőr gyors lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot: amint észlelte, hogy ég a vontatmány, azonnal lekapcsolta azt.

A helyszínre a nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik több vízsugárral oltották el a lángokat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt.

Teljes pályazár és terelés Budapest felé

A műszaki mentés idejére a Budapest felé tartó pályatestet lezárták. A közlekedőket az M3-as autópálya 225-ös kilométerszelvényében terelik le, és a 203-as kilométerszelvénynél térhetnek vissza a gyorsforgalmi útra.

Az autópályán a pályazár miatt torlódás alakult ki, a hatóságok arra kérik az arra közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel vezessenek.

Az MKIF vizsgálja a helyreállítást

A gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását a MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. végzi. A társaságot megkeresték a Szon.hu munkatársai a forgalom helyreállításának részleteiről, válaszukat a későbbiekben közlik.

A kamiontűz látványos és veszélyes helyzetet teremtett, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűzoltók megfékezték a lángokat, így komolyabb tragédia nem történt.

