Emiatt lett szociopata a körtemellű ausztrál bombázó

Kanika Batra, a korábbi Miss Universe-versenyző, nyíltan beszél arról, hogy antiszociális személyiségzavarral él. Ő maga sem szereti a „szociopata” címkét, szerinte az ASPD (antiszociális személyiségzavar) kifejezés pontosabb és kevésbé ítélkező – írja a Bors.

Kanika Batra ma már nyíltan beszél gyermekkori traumáiról

Fotó: Pexels.com

Traumái miatt lett szociopata Kanika Batra, ausztrál modell

Kanika szerint az ASPD-vel élők alapvetően másként működnek. Hiányzik belőlük az empátia, a bűntudat és a megbánás, és nincs meg bennük az, ami a normális emberekben megvan: a lelkiismeret. Batra szerint az állapota nem egyik napról a másikra alakult ki. Úgy gondolja, gyermekkora több súlyos traumájának is hozzá kellett járulnia ahhoz, hogy végül 21 évesen megkapja a diagnózist.

Tíz éves voltam, amikor a nagyapám előttem vette az utolsó lélegzetét."

– kezdte az ausztrál nő, aki kislányként sokáig nem is fogta fel, mi történt, még a ravatalnál is azt hitte, hogy csak alszik.

Pszichológiai kutatások szerint az ASPD kialakulása nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem

a genetikai hajlam és a gyermekkori bántalmazás vagy elhanyagolás kombinációja gyakran változtatja meg az agy fejlődését.

A modell arról is beszélt, hogy gyerekként nem kapott érzelmi támogatást:

Amikor fiatalabb voltam, ha sírtam, nem találtam vigaszt.”

Úgy véli, ez hatással lehetett az agya fejlődésére, különösen az amigdalája működésére, amely az érzelmi reakciókban és az empátiában játszik szerepet. A harmadik tényező a gyerekkori viselkedési zavar volt, amihez gyakran társult hazudozás és agresszív cselekedet, ez pedig tipikus mintázat azoknál a gyerekeknél, akik később szociopata vonásokat mutatnak.

A káoszban virágzott a szívem, mert enyhítette az állandóan tapasztalt unalmat"

– tette hozzá a Miss Universe korábbi döntőse. A krónikus unalom az ASPD egyik ismert jellemzője, amely kockázatkereső vagy impulzív viselkedéshez vezethet. Kanika gyerekkorában a legmegrázóbb élmények közé tartozott, hogy sok súlyos, családon belüli erőszakot látott. A tágabb családjában ez szinte mindennapos volt. Nemcsak az édesanyját látta, amint a férfi rokonai bántalmazzák, hanem a nagymamáját is, akit egy apró hiba miatt ütött meg a nagyapja.

Tanulmányok szerint sok személyiségzavarban élő ember nemcsak elszenvedője, hanem tanúja is volt családi erőszaknak.

Kanika ma a közösségi médiában nyíltan beszél arról, hogyan él a mentális betegségével, és hangsúlyozza, ez nem arról szól, hogy valaki „rossz ember”, hanem arról, hogy az élet nagyon korán tette próbára, és az átélt traumák formálták azzá, aki lett. Az empátia hiánya nála nem varázsütésre jelent meg, hanem egy hosszú folyamat eredménye.