Tragédia történt III. Károly udvarában – gyászol a brit királyi család

Saját kezével vetett véget az életének Chris Eadie, a királyi udvar dekorátora. A tragédia hátterében az áll, hogy Károly brit király bírálta a munkáját, ami a 63 éves férfit teljesen összetörte. Eadie több mint harminc éven át dolgozott a Sandringham Estate területén.
sandringham estatechris eadiedíszítőművészetkirálymunkaöngyilkosságII. Erzsébet királynőbrit királyi családLondonIII. Károly király

A norfolki halottkém jelentésében az áll, hogy Chris Eadie, a III. Károly brit királynak dolgozó királyi dekorátor felakasztotta magát a The Sun információi szerint. A férfi élettársa, Joanna talált rá halott párjára a Sandringham Estate területén lévő otthonuk kertjében még tavaly ősszel, 2025. október 10-én. Nagyon rossz mentális állapotban volt már jó ideje, amire a király állítólag most rátett egy lapáttal. Erről beszélnek most Nagy-Britanniában. 

III. Károly brit király kritizálta a királyi dekorátor, ami után öngyilkosságot követett el
III. Károly brit király kritizálta a királyi dekorátort, ami után az öngyilkosságot követett el
Fotó: Northfoto

A bulvárlap szerint Eadie maximalista volt, vagyis rendkívül magas elvárásokat támasztott magával szemben, aprólékosan dolgozott, és a legkisebb hibát sem tűrte. Büszke volt arra, hogy a királyi családnak dolgozott, több mint három évtizeden át vett részt a brit uralkodói rezidenciák felújításában. Pályafutása során több rangos feladatot is kapott, egyebek mellett a néhai II. Erzsébet brit királynő és III. Károly brit király megbízásának is eleget tett.

Testvére, Mark Eadie a norfolki halottkém bíróságán arról beszélt, hogy Chris számára a munka nem egyszerűen kenyérkereset volt, hanem az élete. 

A királyi háztartásban végzett tevékenysége alatt olyan kiemelt projekteket bíztak rá, mint Vilmos walesi herceg és Katalin walesi hercegné hálószobájának kifestése. Az utóbbi években azonban a birtokon végrehajtott vezetői átalakítások és új kivitelezők megjelenése miatt egyre ritkábban jutott munkához, ami lelkileg nagyon megviselte.

A „kegyetlen" III. Károly brit király

A tragédia előtt egy pagoda kifestésével bízták meg. Elvégezte, de ezúttal III. Károly brit királynak nagyon nem tetszett, amit látott, úgyhogy inkább egy másik kivitelezőt kért fel a munkára. Mark Eadie elmondása szerint ez a döntés vezethetett el a végső lépéshez.

Az összes munkája után ezt az egy feladatot egy másik szakembernek adták. Chris teljesen összeomlott ettől” 

– jelentette ki a férfi a bírósági meghallgatáson.

image

A család szerint Chris rendkívüli precizitása és a hivatása iránti mély elköteleződése magasra emelte a szakmájában, ugyanakkor éppen ez tette különösen érzékennyé a bírálatokkal szemben: számára minden kritika személyes kudarcként csapódott le. A király kritikája miatt öngyilkos lett.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

