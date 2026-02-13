Tragédia történt III. Károly udvarában – gyászol a brit királyi család

A norfolki halottkém jelentésében az áll, hogy Chris Eadie, a III. Károly brit királynak dolgozó királyi dekorátor felakasztotta magát a The Sun információi szerint. A férfi élettársa, Joanna talált rá halott párjára a Sandringham Estate területén lévő otthonuk kertjében még tavaly ősszel, 2025. október 10-én. Nagyon rossz mentális állapotban volt már jó ideje, amire a király állítólag most rátett egy lapáttal. Erről beszélnek most Nagy-Britanniában.

III. Károly brit király kritizálta a királyi dekorátort, ami után az öngyilkosságot követett el

Fotó: Northfoto

A bulvárlap szerint Eadie maximalista volt, vagyis rendkívül magas elvárásokat támasztott magával szemben, aprólékosan dolgozott, és a legkisebb hibát sem tűrte. Büszke volt arra, hogy a királyi családnak dolgozott, több mint három évtizeden át vett részt a brit uralkodói rezidenciák felújításában. Pályafutása során több rangos feladatot is kapott, egyebek mellett a néhai II. Erzsébet brit királynő és III. Károly brit király megbízásának is eleget tett.

Testvére, Mark Eadie a norfolki halottkém bíróságán arról beszélt, hogy Chris számára a munka nem egyszerűen kenyérkereset volt, hanem az élete.

A királyi háztartásban végzett tevékenysége alatt olyan kiemelt projekteket bíztak rá, mint Vilmos walesi herceg és Katalin walesi hercegné hálószobájának kifestése. Az utóbbi években azonban a birtokon végrehajtott vezetői átalakítások és új kivitelezők megjelenése miatt egyre ritkábban jutott munkához, ami lelkileg nagyon megviselte.

A „kegyetlen" III. Károly brit király

A tragédia előtt egy pagoda kifestésével bízták meg. Elvégezte, de ezúttal III. Károly brit királynak nagyon nem tetszett, amit látott, úgyhogy inkább egy másik kivitelezőt kért fel a munkára. Mark Eadie elmondása szerint ez a döntés vezethetett el a végső lépéshez.

Az összes munkája után ezt az egy feladatot egy másik szakembernek adták. Chris teljesen összeomlott ettől”

– jelentette ki a férfi a bírósági meghallgatáson.

A család szerint Chris rendkívüli precizitása és a hivatása iránti mély elköteleződése magasra emelte a szakmájában, ugyanakkor éppen ez tette különösen érzékennyé a bírálatokkal szemben: számára minden kritika személyes kudarcként csapódott le. A király kritikája miatt öngyilkos lett.