Dermesztő események zavarták meg a Heves vármegyei település nyugalmát Luca napján tavaly, amely – ahogy a rendőrök fogalmaztak – komoly riadalmat és felháborodást váltott ki a környéken élőkből. December 13-án hajnalban megjelent a kaszás a településen egy férfi alakjában. Ordítozva járta az utcákat, szórta a szitkokat, aztán hirtelen a kaszával nekirontott egy parkoló autónak a Heol.hu információi szerint. A feldühödött ámokfutó betörte a jobb oldali első és hátsó ajtó üvegét, és letörte a visszapillantó tükröt a Heves vármegyei rendőrség közösségi oldalán olvasható poszt szerint. Közlésésük szerint a férfi hangos volt, agresszív és kihívóan közösségellenesen viselkedett, amitől jogosan kaphattak sokkot a gyöngyösiek.

Nekiesett egy autónak a kaszás az éjszaka közepén

Forrás: Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

Kámforrá vált a kaszás, vagy legalábbis azt hitte, sikerült neki

A férfi ellen vádat emeltek rongálás miatt, és bíró elé állították. Ez utóbbi a nyomozók szerint nem ment könnyen,

mivel a kaszás gyakorlatilag kámforrá vált a hátborzongató éjszaka után.

Talán azt hitte, természetfeletti ereje van, ki tudja. Az ügy első tárgyalási napján a helyi városrendészet munkatársai segítettek megtalálni és bíróságra bevinni a maga fizikai valójában.

