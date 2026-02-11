Magyar katona halt meg Ukrajnában a kényszersorozás után a fronton

A 39 éves Komóci György, aki nem akart harcolni, végül mégis katona lett és a fronton vesztette életét. A férfit csaknem másfél évig eltűntként tartották nyilván, miközben valójában már 2025. május 6-án elesett a Donyeck megyei Kramatorszk térségében. Testvére Magyarországon él és most megtörten mesélt a történtekről. A nevét nem vállalta, de fájdalmát nem tudta elrejteni – írta a Bors.

A magyar katona az ukrán-orosz háború kényszersorozás áldozata lett

Fotó: Olvasói

Nem akart katona lenni, mégis a frontra vitték

György irtózott a fegyverektől és a háborútól. A család szerint esze ágában sem volt harcolni. Úgy gondolta, megúszhatja a besorozást, hiszen beteg édesanyját ápolta otthon, Gáton. Nem sokkal korábban veszítették el az édesapjukat is, így a férfi úgy érezte, kötelessége maradni. A sors azonban közbeszólt és Györgyöt kényszerrel vitték el, majd rövid időn belül a legkeményebb harcok közepén találta magát.

A család hosszú hónapokig abban a hitben élt, hogy György eltűnt. A hivatalos értesítés is így szólt.

Gyuri volt a legfőbb támasza és a mindene. A rossz hír hallatán összeomlott, és rá egy hónapra meghalt, ezért mára én is árva maradtam

– mondta a testvér.

A katonai tiszteletadással megtartott temetést február első hetében rendezték meg Gáton, a fivér azonban nem mert hazamenni.

A rokonok képviseltek engem, ők tettek a nevemben virágot a sírra. A hadseregtől a keresztanyám vette át Gyuri megmaradt személyes holmiját és a ruháit. Elviekben hazamehettem volna, mert a hősi halott testvérem miatt védelmet élveztem volna, de én már ebben nem bíztam. Egyáltalán nem voltam róla meggyőződve, hogy a búcsúztató után visszaengednek a határon Magyarországra.

– vallotta be.

80 magyar áldozat

A háború kezdete óta mintegy 80 magyar nemzetiségű férfi vesztette életét a fronton. Olyan emberek, akik közül sokan nem önként vállalták a harcot. Olyan konfliktusban vesztették életüket, amelynek nem ők voltak a kirobbantói, mégis elsodorta őket az események vihara. Szijjártó Péter külügyminiszter korábban arról beszélt, hogy a magyar állam minden lehetséges támogatást megad az érintett családoknak ebben a nehéz időszakban.