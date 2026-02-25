Dolgoztatta, verte, a pénzét is elvette – így „motiválta” munkára a beteg hajléktalant

Hírlevél
Szállást és munkát ígért a fedél nélküli férfinak, de a történet hamar rémálommá vált. Az ügy középpontjában a kényszermunka áll, ami miatt súlyos büntetést kapott az elkövető.
Szállást kínált, majd hónapokon át kihasználta és bántotta áldozatát az a férfi, akit kényszermunka és emberkereskedelem miatt ítéltek el. A büntetés csökkentését kérte, de ezt a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség nem fogadta el – írta a Borsonline.hu.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Egy idő után pokollá vált a kényszermunka

A történet még 2023 novemberében indult, amikor a vádlott a szekszárdi buszpályaudvaron szóba elegyedett egy hajléktalan, beteg férfival. Azt ígérte neki, hogy ha segít neki néhány könnyebb munkában, akkor cserébe lakhatást és ételt kap. A hideg idő közeledett, a férfinak pedig nem volt más választása, ezért elfogadta az ajánlatot és beköltözött hozzá egy fűtetlen helyiségbe.

Az elején úgy tűnt, minden rendben ment. Az első két hétben a sértett kapott enni, és tisztálkodni is tudott a munkájáért cserébe.

Ezután azonban minden megváltozott. A vádlott már csak napi egyszer adott ételt, és fürdeni is csak hideg vízben engedte a férfit. A munka is egyre keményebb lett. Nemcsak a saját háza körül dolgoztatta, hanem más emberekhez is elküldte nehéz fizikai munkára. A megkeresett pénzt viszont nem adta oda neki, hanem megtartotta magának.

Ráadásul rendszeresen meg is verte a hajléktalant. Azzal indokolta az erőszakot, hogy így kényszeríti munkára. A bántalmazások miatt a sértett súlyos sérüléseket szenvedett.

Az ügy végén a Szekszárdi Törvényszék emberkereskedelem és kényszermunka miatt 10 év fegyházra ítélte a vádlottat, valamint 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

Ez ellen az ügyész vagyonelkobzás alkalmazása érdekében, a védő felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja az, hogy a felmentés iránti fellebbezés nem alapos, és a büntetés enyhítésére sincs ok. Indítványozta ugyanakkor, hogy a másodfokú bíróság rendeljen el elkobzást arra a vagyonra, amivel a vádlott a sértett munkája és a tőle elvett szociális ellátás révén gazdagodott.

Ebben az esetben egy hajléktalan férfi került kiszolgáltatott helyzetbe, a vádlott kényszermunka és bántalmazás révén gyakorolta a hatalmát. Hasonló módon, de más környezetben történt, hogy egy 38 éves karcagi férfi évekig irányította és kihasználta barátnőjét, aki kénytelen volt prostitúcióval biztosítani a férfi bevételét, miközben minden mozdulatát figyelte, és a pénzt teljes egészében elvette.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

