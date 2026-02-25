Dolgoztatta, verte, a pénzét is elvette – így „motiválta” munkára a beteg hajléktalant

Szállást kínált, majd hónapokon át kihasználta és bántotta áldozatát az a férfi, akit kényszermunka és emberkereskedelem miatt ítéltek el. A büntetés csökkentését kérte, de ezt a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség nem fogadta el – írta a Borsonline.hu.

A hajléktalan férfi a kényszermunka során másoknál is dolgozott, de a pénzt nem ő kapta meg

Fotó: Pexels (illusztráció)

Egy idő után pokollá vált a kényszermunka

A történet még 2023 novemberében indult, amikor a vádlott a szekszárdi buszpályaudvaron szóba elegyedett egy hajléktalan, beteg férfival. Azt ígérte neki, hogy ha segít neki néhány könnyebb munkában, akkor cserébe lakhatást és ételt kap. A hideg idő közeledett, a férfinak pedig nem volt más választása, ezért elfogadta az ajánlatot és beköltözött hozzá egy fűtetlen helyiségbe.

Az elején úgy tűnt, minden rendben ment. Az első két hétben a sértett kapott enni, és tisztálkodni is tudott a munkájáért cserébe.

Ezután azonban minden megváltozott. A vádlott már csak napi egyszer adott ételt, és fürdeni is csak hideg vízben engedte a férfit. A munka is egyre keményebb lett. Nemcsak a saját háza körül dolgoztatta, hanem más emberekhez is elküldte nehéz fizikai munkára. A megkeresett pénzt viszont nem adta oda neki, hanem megtartotta magának.

Ráadásul rendszeresen meg is verte a hajléktalant. Azzal indokolta az erőszakot, hogy így kényszeríti munkára. A bántalmazások miatt a sértett súlyos sérüléseket szenvedett.

Az ügy végén a Szekszárdi Törvényszék emberkereskedelem és kényszermunka miatt 10 év fegyházra ítélte a vádlottat, valamint 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

Ez ellen az ügyész vagyonelkobzás alkalmazása érdekében, a védő felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja az, hogy a felmentés iránti fellebbezés nem alapos, és a büntetés enyhítésére sincs ok. Indítványozta ugyanakkor, hogy a másodfokú bíróság rendeljen el elkobzást arra a vagyonra, amivel a vádlott a sértett munkája és a tőle elvett szociális ellátás révén gazdagodott.

