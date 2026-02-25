10 éves gyermeke szeme láttára tört rá késsel volt élettársára egy férfi Miskolcon

Egy szakítás után visszatért a közös lakásba a férfi. A kés végül egy miskolci belvárosi ingatlanban került elő, ahol a gyanú szerint a férfi volt élettársát bántalmazta, majd meg is fenyegette. A Boon.hu közölt részleteket a megrázó családi drámáról.
Kés került elő a miskolci lakásban
Az eddigi adatok szerint a pár 2026. február 17-ig élt élettársi kapcsolatban. A férfi elköltözött a közös otthonból, de több személyes tárgyát hátrahagyta.
Február 21-én reggel visszatért az ingatlanba, ahol
a 10 éves gyermekük szeme láttára ütni és rugdosni kezdte volt párját.
A nőnek sikerült kimenekülnie a lakásból és segítséget hívnia, a mentők kórházba szállították.
Ismét megjelent, majd késsel fenyegetett
Aznap kora délután, 14 óra körül a férfi újra visszatért a lakásba.
Egy szóváltást követően egy körülbelül 8 centiméter pengehosszúságú zsebkést vett elő, és a nő nyaka, illetve válla irányába szúró mozdulatot tett, miközben életének kioltásával fenyegette.
A sértett a kezével próbálta kivédeni a támadást, ennek során csuklóján vágott sérülést szenvedett. A férfi végül visszahőkölt, amit kihasználva a nő ismét elmenekült, majd az utcán leintett egy arra haladó mentőautót.
Emberölés kísérlete miatt nyomoznak
A kiemelt tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekmény súlyos büntetési tételére figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, amit a terhelt személyi körülményei nem ellensúlyoznak. Tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást, illetve életvitele és kiszámíthatatlan viselkedése alapján alappal lehet következtetni a bűnismétlés lehetőségére is. A bíróság ezt mérlegelve egy hónapra, 2026. március 24. napjáig elrendelte a gyanúsított letartóztatását”
– közölte a Miskolci Törvényszék.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.