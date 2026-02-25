10 éves gyermeke szeme láttára tört rá késsel volt élettársára egy férfi Miskolcon

Egy szakítás után visszatért a közös lakásba a férfi. A kés végül egy miskolci belvárosi ingatlanban került elő, ahol a gyanú szerint a férfi volt élettársát bántalmazta, majd meg is fenyegette. A Boon.hu közölt részleteket a megrázó családi drámáról.

Késsel támadt volt párjára a miskolci férfi – Fotó: Illusztráció (www.kaboompics.com/Pexels)

Kés került elő a miskolci lakásban

Az eddigi adatok szerint a pár 2026. február 17-ig élt élettársi kapcsolatban. A férfi elköltözött a közös otthonból, de több személyes tárgyát hátrahagyta.

Február 21-én reggel visszatért az ingatlanba, ahol

a 10 éves gyermekük szeme láttára ütni és rugdosni kezdte volt párját.

A nőnek sikerült kimenekülnie a lakásból és segítséget hívnia, a mentők kórházba szállították.

Ismét megjelent, majd késsel fenyegetett

Aznap kora délután, 14 óra körül a férfi újra visszatért a lakásba.

Egy szóváltást követően egy körülbelül 8 centiméter pengehosszúságú zsebkést vett elő, és a nő nyaka, illetve válla irányába szúró mozdulatot tett, miközben életének kioltásával fenyegette.

A sértett a kezével próbálta kivédeni a támadást, ennek során csuklóján vágott sérülést szenvedett. A férfi végül visszahőkölt, amit kihasználva a nő ismét elmenekült, majd az utcán leintett egy arra haladó mentőautót.

Emberölés kísérlete miatt nyomoznak

A kiemelt tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekmény súlyos büntetési tételére figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, amit a terhelt személyi körülményei nem ellensúlyoznak. Tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást, illetve életvitele és kiszámíthatatlan viselkedése alapján alappal lehet következtetni a bűnismétlés lehetőségére is. A bíróság ezt mérlegelve egy hónapra, 2026. március 24. napjáig elrendelte a gyanúsított letartóztatását”

– közölte a Miskolci Törvényszék.

