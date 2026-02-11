Véres bosszú egy iskolában: két kisfiú életéért küzdenek, miután volt diáktársuk rájuk támadt

Egy 13 éves és egy 12 éves fiút késeltek meg a londoni Brent kerületében működő Kingsbury Középiskolában. A két gyereket súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A támadó egy volt diák volt, akit korábban verekedés miatt rúgtak ki az iskolából, most pedig késsel tért vissza – írta a Borsonline.hu
Bosszúból tért vissza az iskolába egy késsel
A beszámolók szerint a fiú azért ment vissza az iskolába, hogy elégtételt vegyen egy régi sérelemért. A második megkéselt diák állítólag akkor sérült meg, amikor megpróbálta megvédeni a barátját.
Az iskola udvarán teljes volt a felfordulás, miközben a rendőrök és a terrorelhárítás emberei nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A tanulókat három órán keresztül nem engedték haza, az udvaron kellett várakozniuk. Többen sokkos állapotban tértek vissza otthonaikba.
Egy édesanya elmondta, hogy lánya a szomszédos tanteremben tartózkodott a támadás idején.
A lányom a szomszédos tanteremben volt. Azt mondta, kiabálást hallott kintről. Megszólalt a riasztó, mindenki megijedt, aztán kitört a káosz.
Azt is hozzátette, hogy amikor a lánya végül kijöhetett a teremből, vérnyomokat látott az egyik ablakon, ami nagyon megrázta őt és az osztálytársait is.
A szülő szerint a támadó nem a főbejáraton keresztül jutott be, ahol biztonsági őrök teljesítenek szolgálatot, hanem átmászott az iskola kerítésén.
A támadó ezután paprikasprayt használt, hogy bejusson a tanterembe és végrehajtsa a támadást. Amikor valaki kinyitotta az ajtót, lefújta őt
– mesélte a kétségbeesett anyuka.
Egy másik szülő, Marta Feterlick is megszólalt az ügyben. Elmondása szerint még mindig a történtek hatása alatt áll.
Még mindig sokkolnak a történtek és nem tudok nem gondolni rá. Korábban soha nem volt probléma az iskolában.
Szerinte komolyan el kell gondolkodni azon, hogy az iskolák valóban mindent megtesznek-e a gyerekek biztonságáért. Úgy véli, fémdetektorokra és szigorúbb ellenőrzésre lenne szükség a bejáratoknál.
Elgondolkodom rajta, vajon az iskolák eleget tesznek-e gyermekeink biztonságáért. Nem értem, miért nincsenek még mindig fémdetektorok a bejáratoknál, hiszen ez a fiú állítólag a kerítésen át ugrott be, ahol biztonsági kamerák is vannak
– nyilatkozta.
Az intézményt ideiglenesen bezárták a 7–9. évfolyam számára, amíg a hatóságok vizsgálják az eset körülményeit. A 13 éves feltételezett elkövetőt őrizetbe vették. Arról egyelőre nincs információ, milyen büntetésre számíthat.