Véres bosszú egy iskolában: két kisfiú életéért küzdenek, miután volt diáktársuk rájuk támadt

Egy 13 éves és egy 12 éves fiút késeltek meg a londoni Brent kerületében működő Kingsbury Középiskolában. A két gyereket súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A támadó egy volt diák volt, akit korábban verekedés miatt rúgtak ki az iskolából, most pedig késsel tért vissza – írta a Borsonline.hu

Rendőrök és terrorelhárító egységek vizsgálódntak a londoni Kingsbury Középiskola környékén a késes támadás után

Fotó: Unsplash

Bosszúból tért vissza az iskolába egy késsel

A beszámolók szerint a fiú azért ment vissza az iskolába, hogy elégtételt vegyen egy régi sérelemért. A második megkéselt diák állítólag akkor sérült meg, amikor megpróbálta megvédeni a barátját.

Az iskola udvarán teljes volt a felfordulás, miközben a rendőrök és a terrorelhárítás emberei nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A tanulókat három órán keresztül nem engedték haza, az udvaron kellett várakozniuk. Többen sokkos állapotban tértek vissza otthonaikba.

Egy édesanya elmondta, hogy lánya a szomszédos tanteremben tartózkodott a támadás idején.

A lányom a szomszédos tanteremben volt. Azt mondta, kiabálást hallott kintről. Megszólalt a riasztó, mindenki megijedt, aztán kitört a káosz.

Azt is hozzátette, hogy amikor a lánya végül kijöhetett a teremből, vérnyomokat látott az egyik ablakon, ami nagyon megrázta őt és az osztálytársait is.

A szülő szerint a támadó nem a főbejáraton keresztül jutott be, ahol biztonsági őrök teljesítenek szolgálatot, hanem átmászott az iskola kerítésén.

A támadó ezután paprikasprayt használt, hogy bejusson a tanterembe és végrehajtsa a támadást. Amikor valaki kinyitotta az ajtót, lefújta őt

– mesélte a kétségbeesett anyuka.

Egy másik szülő, Marta Feterlick is megszólalt az ügyben. Elmondása szerint még mindig a történtek hatása alatt áll.

Még mindig sokkolnak a történtek és nem tudok nem gondolni rá. Korábban soha nem volt probléma az iskolában.

Szerinte komolyan el kell gondolkodni azon, hogy az iskolák valóban mindent megtesznek-e a gyerekek biztonságáért. Úgy véli, fémdetektorokra és szigorúbb ellenőrzésre lenne szükség a bejáratoknál.

Elgondolkodom rajta, vajon az iskolák eleget tesznek-e gyermekeink biztonságáért. Nem értem, miért nincsenek még mindig fémdetektorok a bejáratoknál, hiszen ez a fiú állítólag a kerítésen át ugrott be, ahol biztonsági kamerák is vannak

– nyilatkozta.