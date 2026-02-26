Bilincsben vitték el a soproni gyrosost, durva fordulat a késelés ügyében

A késelés miatt őrizetbe vett fiatal férfit csütörtök délelőtt vitték a Győri Járásbíróság épületébe. A 20 év körüli gyanúsított bilincsben érkezett és végül egy hónapra elrendelték a letartóztatását – írta a Kisalfold.hu.

A késelés elkövetője bíróság előtt hallgatta az ítéletet

Fotó: Molcsányi Máté

A megalapozott gyanú szerint a fiatal február 23-án délután keveredett szóváltásba egy vendéggel a soproni gyrosos mögötti területen. Az indulatok gyorsan elszabadultak és a vita az éttermen kívül is folytatódott, ahová a dolgozó már egy konyhakéssel érkezett. A szócsata végül szúrásba torkollott.

A késelés súlyos következményekkel ért véget

A sértett életveszélyes, májat érintő sérülést szenvedett, azonnal megműtötték. Információk szerint az állapota azóta javult, stabilizálták.

Az ügyészség életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítja a férfit. A bíróság azért rendelte el a letartóztatást, mert fennáll a tanúk befolyásolásának veszélye, illetve attól is tartanak, hogy újabb bűncselekményt követhetne el.

A tárgyaláson más megrázó jelenet is zajlott, ugyanis a gyanúsított édesanyja is megjelent és engedélyt kapott arra, hogy fia még a rács mögé kerülése előtt beszélhessen vele. Úgy tudni, hogy a férfi részletes beismerő vallomást nem tett, de azt nem vitatja, hogy ő szúrt.

A soproni étterem korábban elhatárolódott a történtektől. A nyomozás tovább folytatódik, a következő hetekben derülhet ki, milyen súlyos következményekkel kell szembenéznie a fiatalnak.