Késelés fényes nappal Pécsen: rendőrök és mentők lepték el a helyszínt

Vasárnap a déli órákban komoly riadalmat keltett egy erőszakos incidens Pécs egyik forgalmas részén. Sajtóértesülések szerint késelés történhetett a Komlói úton, ahol egy férfit megszúrtak, majd a sérült kétségbeesetten egy közeli pékségbe menekült segítségért – írta a Bama.hu

A késelés még rongálást is követett

fotó: Olvasói

Késelés, betört autó, menekülő áldozat

A helyszínen egy Volkswagen személyautó is komoly károkat szenvedett. Az autó ablakait betörték, ami tovább fokozta a feszültséget és a találgatásokat. Egyelőre nem tisztázott, hogy az autó megrongálása és a feltételezett késelés pontosan hogyan függ össze, de a környéken rövid idő alatt kaotikus állapotok alakultak ki.

Nem sokkal az eset után szirénázó mentők és rendőrautók érkeztek a Komlói útra. A hatóságok lezárták a környéket.

Egyelőre nem tudni, mi vezetett az összetűzéshez és hogy valóban késelés történt-e, illetve volt-e előzménye a konfliktusnak. A hatóságok hivatalos tájékoztatása még várat magára, az ügy körülményeit vizsgálják, a fejleményeket követően frissítjük cikkünket.

