Ördögnek nevezte magát a férfi, aki megkéselt egy hétéves gyermeket

Ördögnek nevezte magát a 25 éves Byron Stubbs, aki megkéselt egy hétéves gyermeket, majd két nőt is megsebesített. A súlyos mentális gondokkal küzdő férfi, aki a hasán és a karján szúrta meg a kisfiút, óvadék ellenében volt szabadlábon. A késelés óta a gyermek rettegésben él – írja a Mirror cikke alapján a Borsonline.hu.

Ő maga az ördög, mondta a késelés elkövetője, Byron Stubbs Fotó: Mirror

A két nő akkor sérült meg, amikor próbálták megvédeni a gyermeket. Egy szemtanú állítása szerint Stubbs végig azt hajtogatta, hogy megöli őket, mert ő maga az ördög. A rendőrök a sunderlandi helyszínen a férfire az utcán, véres kézzel és ruhában találtak rá. A kisfiú életét az mentette meg, hogy a szúrások nem voltak túl mélyek.

A késelés mellett más is van az elmebeteg támadó számláján

A bíróságon kiderült, hogy Stubbst 2022-ben kényszergyógykezelés alá helyezték, de továbbra is ivott és drogot fogyasztott, ami súlyosbította mentális állapotát. Az ellene felhozott vádakat nem tagadta, és azt is elismerte, hogy korábban megerőszakolt egy nőt. Jelenleg egy pszichiátriai intézményben tartják fogva és felkerült a szexuális bűnelkövetők nyilvántartásába.

A kisfiú édesanyja ezt mondta a történtek után:

Egy boldog kisfiú volt, amíg ez meg nem történt, de azóta drámaian megváltozott a viselkedése. Ha valaki mögé kerül, teljesen pánikba esik. Úgy gondolom, ez azért van, mert hátulról szúrták meg. Retteg a késektől, azt is csak nagyon nehezen bírja, ha mosogatunk otthon. De hogyan is tudná feldolgozni, hogy megszúrták? A látvány, ahogy a gyermekem sikít a fájdalomtól és retteg a támadás után, örökre belém égett. Azt hittük, elveszítjük a fiunkat, és ezt egyetlen szülőnek sem szabadna átélnie. Az életünk örökre megváltozott a Byron Stubbs által okozott trauma miatt.”

