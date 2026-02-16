„Ömlött a vér a lábából” – megszólalt a pékség alkalmazottja a brutális pécsi támadás kapcsán

Nyugodt hétvégének indult, majd pillanatok alatt rémálommá vált a vasárnap Pécs egyik forgalmas csomópontján. Nem sokkal dél előtt egy négyfős társaság támadt rá egy 40 éves férfira a Komlói úton, a késelés és az ütlegelés során pedig többféle eszköz is előkerült – írta a Bama.hu.

A pékségbe menekült be a késelés után a sértett

Fotó: MW/Löffler Péter

A férfit több helyen megsebesítették, autóját szétverték, ő pedig vérző sérülései ellenére ki tudott szabadulni a támadók gyűrűjéből, és egy közeli pékségbe rohant be segítségért.

A késelés után a pékségben mentették meg az életét

Nem sokkal déli 12 óra előtt egy vérző férfi jött be a pékségbe, kérte, hogy hívjuk a mentőket és a rendőröket. A szája szét volt nyílva, a combjából is ömlött a vér, támadói nem merték követni az üzlethelyiségbe. Igyekeztük ellátni a sérüléseit, közben pedig a díszpécserrel is kommunikáltunk. Még jóval a történtek után is lesokkolódva álltunk a történtek előtt, remegett kezünk, lábunk. Nem gondoltuk volna reggel, hogy ilyen fordulatot vesz majd a nap

– idézték fel a pékség dolgozói, akik még most is remegő hangon beszélnek a történtekről.

A mentők stabil állapotban szállították kórházba a sérültet, ezt az Országos Mentőszolgálat is megerősítette.

Mind a négy támadó rendőrkézen

A rendőrség közlése szerint az eset egy korábbi konfliktusból indult ki. A 40 éves férfi megjelent egy 33 éves pécsi férfi lakcímén, ahol újra összeszólalkoztak. A vita elfajult, az egyik fél vascsővel betörte az autó hátsó szélvédőjét.

Ezután három társával autóba ültek és üldözőbe vették a sértettet. A Komlói–Hársfa–Szabolcsi utak kereszteződésében, piros lámpánál érték utol, ahol sodrófával, kalapáccsal és vascsővel támadtak rá

– olvasható a Police.hu oldalán.

A rendőrök még aznap elfogták a támadókat. Ellenük csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság, valamint súlyos testi sértés miatt indult eljárás, letartóztatásukat kezdeményezték.

A pécsi késelés csak egy hajszálon múlt, hogy nem végződött tragédiával, megtörténte után pedig azonnal beszámoltunk portálunkon is.