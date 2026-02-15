Késelés Pécsen: közleményt adott ki az üggyel kapcsolatban a rendőrség

Az Origo is beszámolt róla, hogy vasárnap, valamivel dél előtt késelés történhetett Pécsen a Komlói úton, ahol egy férfit megszúrtak, majd a sérült kétségbeesetten menekült segítségért egy közeli pékségbe. A helyszínen egy személyautót is megrongáltak, amely komoly károkat szenvedett. Akkor még nem lehetett tudni, hogy mi vezetett az összetűzéshez, és hogy valóban késelés történt-e, illetve volt-e előzménye a konfliktusnak. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság azonban most közleményben reagált a Bama.hu kérdéseire.

Továbbra sem egyértelmű, hogy történt-e késelés Pécsen, de a megtámadott autóját is megrongálták / Fotó: olvasói fotó, Bama.hu

Ilyen autóval menekülhettek a késelés elkövetői

A Baranya vármegyei hírportál úgy értesült, hogy a tettesek egy Renault Thalia típusú gépkocsival menekültek el a helyszínről, a megsérült férfit pedig, – akit informátoruk szerint megkéseltek – kórházba szállították.

Ezt közölte a rendőrség

A közleményben azt írják, egy 40 éves és egy 33 éves férfi között egy korábbi nézeteltérés miatt alakult ki szóváltás a Komlói úton. A vita során a 33 éves férfi és három társa különböző eszközökkel bántalmazni kezdte a sértettet, valamint megrongálták a gépjárművét is.

​A bántalmazott férfi a támadás következtében megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A rendőrök a bejelentést követően a négyfős társaságból két férfit már elfogtak és előállítottak, az ő elszámoltatásuk jelenleg is folyamatban van. A csoport másik két tagját a hatóságok még keresik.

​A Pécsi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

