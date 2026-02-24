A támadás után egy nappal is a soproni késelés áldozatának megmentéséért küzdenek az orvosok

Február 23-án, nem sokkal 16 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Sopronban, a Teleki Pál utcában megszúrtak egy férfit. A soproni késelés egy gyorsétterem mögött történt, ahol egy 20 és egy 28 éves fiatal veszett össze. A késelés részleteiről az Origo is beszámolt.

A soproni késelés áldozatának életéért harcolnak az orvosok

Fotó: Illusztráció:

Késelés a gyorsétterem mögött

A hivatalos közlés szerint a két férfi szóváltásba keveredett, amely dulakodássá fajult. A vita hevében a fiatalabb férfi kést rántott, és hastájékon szúrta idősebb ismerősét. A rendőrök a helyszínen elfogták a kópházi gyanúsítottat, őrizetbe vették és a kapitányságra vitték kihallgatásra, életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítják.

Lélegeztetőgépen tartják az áldozatot

A Blikk újabb információkat tudott meg a megkéselt fiatal állapotáról. Ahogy írja, a támadás következményei rendkívül súlyosak. Értesüléseik szerint

a 28 éves férfi keringése összeomlott, jelenleg lélegeztetőgép tartja életben.

Az orvosok folyamatosan küzdenek az életéért.

Megrendítő üzenet az édesanyától

A fiatalember édesanyja a közösségi oldalon üzent az aggódóknak. Rövid, de megrázó sorokat írt:

„Imádkozzanak a fiamért!”

A soproni késelés ügyében a nyomozás továbbra is folyamatban van. A hatóság vizsgálja a történtek pontos körülményeit.

