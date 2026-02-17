Késsel fenyegette, megkötözte, megerőszakolta válófélben lévő feleségét, majd öngyilkos lett

A Duna mentén fekvő Dunaföldvár, amely Paks és Dunaújváros között helyezkedik el, eddig leginkább történelmi emlékeiről és nyugodt hangulatáról volt ismert. A város jelképe, a Beszédes József-híd hosszú ideig az egyetlen dunai átkelő volt Budapest és Baja között, míg a macskaköves utcák, a török kori Csonka-torony és a híres halászlé sokak számára tette emlékezetessé a települést. Most egy erőszakos bűncselekmény miatt került a hírekbe. Ahogy mi is megírtuk, szombaton hajnalban egy fiatal nő a csecsemőjével a karján segítséget kért egy nyitva tartó pékségnél, miután válófélben lévő férje rátámadt. A 43 éves családapa péntek este megjelent, hogy megpróbálja hazavinni közös kisfiukat. Ekkor késsel fenyegette meg az asszonyt, megkötözte, majd megerőszakolta. A brutális dunaföldvári férfi a nő telefonját is elvette, végül megölte magát.

Késsel megfenyegette, megkötözte és megerőszakolta válóban lévő feleségét egy brutális dunaföldvári férfi, majd öngyilkos lett

Fotó: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

Az asszony csak hatalmas lélekjelenléttel tudott kiszabadulni:

a köteleket részben lerágta, részben egy talált üvegdarabbal vágta le magáról.

Karjába kapta gyermekét, majd az ablakon keresztül elmenekült, és meg sem állt a hajnalban is nyitva tartó üzletig. Az ott dolgozó azonnal értesítette a rendőröket. A Blikk kiderítette, azért oda rohant be, mert korábban abban az üzletben dolgozott, és tudta, hogy számíthat rájuk.

Voltak balhéi a brutális dunaföldvári férfinek

Egy helyi lakos is megszólalt a bulvárlapnak. Elárulta, hogy a válófélben lévő pár még együtt lakott abban az Attila utcai családi házban, ahol a támadás is történt. A környékbelieket hajnalban a rendőrautók zaja riasztotta fel, ekkor szembesültek azzal, hogy súlyos bűncselekmény történt a szomszédságukban.

Korábban voltak ugyan kisebb balhéi Norbinak, de senki nem gondolta, hogy egy ilyen eset megtörténhet. Ausztriából költözött haza, akkor megvett egy vendéglőt, amit később aztán eladott. Az egyik dolgozójától született a kisgyerek. Azt lehetett hallani egy ideje, hogy megromlott a kapcsolatuk, de hogy idáig fajuljanak a dolgok, arra senki nem számított. Amikor a rendőrség a helyszínre érkezett, időbe telt, mire megtalálták a holttestet, amelyre végül hátul a kertben bukkantak rá, egy fára akasztotta fel magát"

– mondta el a férfi.