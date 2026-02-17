Hírlevél
dunaföldvár

Késsel fenyegette, megkötözte, megerőszakolta válófélben lévő feleségét, majd öngyilkos lett

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Szombat hajnalban erőszakos bűncselekmény történt egy Tolna vármegyei településen: egy férfi rátámadt a válófélben lévő feleségére, késsel megfenyegette, kikötözte, majd megerőszakolta, végül öngyilkos lett. A brutális dunaföldvári férfi ámokfutása sokkolta a környékbelieket.
A Duna mentén fekvő Dunaföldvár, amely Paks és Dunaújváros között helyezkedik el, eddig leginkább történelmi emlékeiről és nyugodt hangulatáról volt ismert. A város jelképe, a Beszédes József-híd hosszú ideig az egyetlen dunai átkelő volt Budapest és Baja között, míg a macskaköves utcák, a török kori Csonka-torony és a híres halászlé sokak számára tette emlékezetessé a települést. Most egy erőszakos bűncselekmény miatt került a hírekbe. Ahogy mi is megírtuk, szombaton hajnalban egy fiatal nő a csecsemőjével a karján segítséget kért egy nyitva tartó pékségnél, miután válófélben lévő férje rátámadt. A 43 éves családapa péntek este megjelent, hogy megpróbálja hazavinni közös kisfiukat. Ekkor késsel fenyegette meg az asszonyt, megkötözte, majd megerőszakolta. A brutális dunaföldvári férfi a nő telefonját is elvette, végül megölte magát.

Késsel megfenyegette és megerőszakolta válóban lévő feleségét egy brutális dunaföldvári férfi, majd öngyilkos lett
Fotó: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

Az asszony csak hatalmas lélekjelenléttel tudott kiszabadulni: 

a köteleket részben lerágta, részben egy talált üvegdarabbal vágta le magáról. 

Karjába kapta gyermekét, majd az ablakon keresztül elmenekült, és meg sem állt a hajnalban is nyitva tartó üzletig. Az ott dolgozó azonnal értesítette a rendőröket. A Blikk kiderítette, azért oda rohant be, mert korábban abban az üzletben dolgozott, és tudta, hogy számíthat rájuk. 

Voltak balhéi a brutális dunaföldvári férfinek

Egy helyi lakos is megszólalt a bulvárlapnak. Elárulta, hogy a válófélben lévő pár még együtt lakott abban az Attila utcai családi házban, ahol a támadás is történt. A környékbelieket hajnalban a rendőrautók zaja riasztotta fel, ekkor szembesültek azzal, hogy súlyos bűncselekmény történt a szomszédságukban.

Korábban voltak ugyan kisebb balhéi Norbinak, de senki nem gondolta, hogy egy ilyen eset megtörténhet. Ausztriából költözött haza, akkor megvett egy vendéglőt, amit később aztán eladott. Az egyik dolgozójától született a kisgyerek. Azt lehetett hallani egy ideje, hogy megromlott a kapcsolatuk, de hogy idáig fajuljanak a dolgok, arra senki nem számított. Amikor a rendőrség a helyszínre érkezett, időbe telt, mire megtalálták a holttestet, amelyre végül hátul a kertben bukkantak rá, egy fára akasztotta fel magát" 

– mondta el a férfi.

Horváth Zsolt, a település polgármestere pedig arról beszélt, még tart a rendőrségi vizsgálat, és egyelőre kevés további információ áll rendelkezésre. Hangsúlyozta: az önkormányzat a jogszabályi keretek között minden lehetséges módon igyekszik majd segíteni a megtámadott nőt és a kisbabát. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a tragédia egy gyermeket is érint, ezért a helyi gyermekvédelmi ellátórendszernek is fontos szerepe lesz a történtek kezelésében.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

