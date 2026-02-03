Döbbenetes trükk a hajdú-bihari postán: egy hívással akarta eltussolni a milliós sikkasztást

Egy hajdú-bihari település postáján történt az eset, amelyről a vármegyei főügyészség adott tájékoztatást kedden. Az ügy középpontjában egy női dolgozó áll, aki a vád szerint jelentős összegű készpénzt tulajdonított el munkahelyén – írta a Haon.hu.

A postai dolgozó egy egyszerű, de könnyen lebuktatható trükkel próbálta eltüntetni az eltulajdonított másfél millió forint készpénzt

Forrás: MW-archív / Illusztráció

Hazugsággal próbálta menteni magát a postásnő: nem jött meg a készpénz?

A vádirat szerint a terhelt 2022 decemberétől állt alkalmazásban az érintett postán, ahova 2023. szeptember 5-én reggel egy biztonsági bankjegytasak érkezett, amelyben összesen 2 millió 350 ezer forint volt elhelyezve.

A nő egy olló segítségével felvágta a tasakot, majd abból 150 darab tízezer forintos bankjegyet, azaz 1,5 millió forintot kivett.

Ezt követően megpróbálta elfedni a hiányt úgy, hogy 50 darab tízezer forintos címletű bankjegyre rátett egy „50 darab” feliratú kötegelő szalagot, a pénzköteget pedig visszahelyezte a biztonsági tasakba, hogy azt a látszatot keltse, mintha eleve az ellopott összeggel kevesebb pénzt küldtek volna.

A manipulált bankjegytasak visszazárása után telefonon felhívta a posta főfelügyeletét, ahol azt állította, hogy a szállítmány eleve hiányosan érkezett meg és 150 darab tízezer forintos bankjegy nem volt benne.

Az eltulajdonított pénzt hazavitte és saját céljaira használta fel. Mivel a hiányzó összeg nem került meg, a posta a nyomozás során kérte a teljes kár megtérítését.

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság vizsgálata után a Berettyóújfalui Járási Ügyészség nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntettével emelt vádat a tettét tagadó nő ellen. Az ügyészség indítványozta, hogy a Berettyóújfalui Járásbíróság az ügyiratok alapján hozzon büntetővégzést, felfüggesztett szabadságvesztést szabjon ki, valamint kötelezze az elkövetőt a teljes kár megtérítésére.

Hatalmas összegek tűntek el a pénzügyi rendszerben egy nemzetközi bűnszervezet működése során. A drogkartell pénzének tisztára mosásával vádolt magyarok ügyében előkészítő ülést tartottak hétfőn Budapesten.