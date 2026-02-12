Nagy bajba került egy kétéves kislány Hódmezővásárhelyen

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán számolt be egy rendhagyó mentésről. Hódmezővásárhelyen kellett beavatkozniuk, ahol egy kétéves kislány lába beszorult az etetőszékbe, és a szülei nem tudta kiszabadítani a gyermeket a Delmagyar.hu értesülései szerint.

A hódmezővásárhelyi tűzoltók háromfős csapata szabadította ki a beszorult kétéves kislányt, fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

VK, azaz Veszélyes Kétévesek csoport szerveződött: új tagja az etetőszékes kétéves kislány

"Az események rekonstruálása alapján valószínűleg egy ártalmatlan mozdulattal kezdődött minden. A kétéves – aki életkorából fakadóan a fizika törvényeit még inkább javaslatnak, mint szabálynak tekinti – elkezdte új pozícióban tesztelni a lábát, az etetőszék szerkezetében sajátosan elhelyezve.

Kicsit oldalra, egy kicsit beljebb, egy kicsit másként. Na de egy ideális korú VK anatómiája meghaladja az elképzeléseinket. Na meg a fizika törvényeit.

A szülők megpróbálták kiszabadítani a beszorult lábat, hiszen az ilyen helyzetek általában egy ügyes csavarral, vagy a VK-tag együttműködésével megoldhatók. (ha-ha-ha) Most azonban az a kicsi láb olyan pontosan ékelődött a szerkezet elemei közé, hogy minden óvatos próbálkozás ellenére sem mozdult. A helyzet szerencsére nem volt életveszélyes, de komoly technikai kihívást jelentett…, ezért kisvártatva már a hódmezővásárhelyi tűzoltók is a konyhában vendégeskedtek" – olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook oldalán.

A kemény munkát siker koronázza

"A sokat látott egység gyorsan felmérte a helyzetet: egy ijedt VK-tag esetében a legfontosabb a higgadtság, (azt is tudjuk már, hogy: a „Nyugi itt vannak a tűzoltók” mondat nem jön be), ezért lépésről lépésre, szépen lassan dolgoztak.

Elemlámpa, alulnézés, felülnézés, benézés, kinézés, itt szerel, ott szerel, szétszerel, majd a kétéves mozgalmár sérülések nélkül kiszabadult. Naná! Ha egyszer a tűzoltók a megoldás kulcsai.

Bár volt némi sírás, hiszen újdonsült VK-tagunk akciója sikertelennek bizonyult, de a folyamatos nyugtatás (nem úgy!), és a türelmes munka meghozta az eredményt. A sikeres mentés után elkövetőnk nemcsak kiszabadult, hanem exkluzív élményben részesült: beszélgethetett, sőt, játszhatott is a tűzoltókkal. Ilyen VIP-hozzáférés nem jár mindenkinek. Ez a kivételesek privilégiuma. (Na, ki a menő?) DE!! Senki ne dőljön hátra… a Veszélyes Kétévesek mozgalma aktív, éber és folyamatosan teszteli a világot" – írták, azt ígérve folytatják a VK-mozgalom történeteit,

és lehet, hogy átkeresztelik Veszélyes Kiskorúakra, mivel a mozgalom terjeszkedése nem állhat meg a kétéves brigádnál.

Akárhogy is lesz, mi várjuk az újabb VK-akciókat és az azokat követő hősies cselekedeteket!