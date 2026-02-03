Az első nevelőanyját még túlélte, a második már a sírba vitte a 4 éves kislányt

Felfoghatatlan kálváriát élt át a négyéves Liliána, akinek rövid élete során két olyan nevelőszülő is jutott, akik oltalom helyett szenvedést hoztak rá. Első befogadója módszeresen éheztette és bántalmazta őt kilenc hónapos kistestvérével együtt, ám a kórházi menekülőút után a sors egy újabb kegyetlen fordulatot tartogatott: második állomásán, egy végzetes fürdetés során örökre lehunyta szemét a sokat szenvedett kislány – írta a Haon.hu.

Egy fürdetés folyamán érte a vég a sokat szenvedett kislányt

Fotó: Tények.hu

Sírba vitte a gondatlanság a sokat szenvedett kislányt

Liliána rövid élete a folyamatos rettegésről szólt: első nevelőanyja csontsoványra éheztette és több csontját is eltörte, mielőtt a hatóságok kimentették volna a hajdúsámsoni pokolból. A sors kegyetlen fintora, hogy a kórházi rehabilitáció után Polgárra került, ahol újabb tragédia várta:

egy műanyag kádba fulladt bele, mikor gondozója magára hagyta.

Bár az orvosok két napig küzdöttek érte, a kislány szervezete végül feladta a harcot.

Bár az ügyészség tízéves börtönbüntetést kért a hajdúsámsoni nőre a kiskorúak kínzása miatt, a bíróság ítélete végül jóval enyhébb lett. A törvényszék kétrendbeli, életveszélyt okozó testi sértésben találta bűnösnek a vádlottat, amiért mindössze három és fél év letöltendő szabadságvesztést szabott ki rá.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.