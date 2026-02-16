Súlyosan megégett egy majdnem 1 éves kislány Kiskunfélegyházán

A kiskunfélegyházi orvosi ügyelet azonnali beavatkozása után a mentők stabilizálták a súlyosan leforrázott, 11 hónapos kislány állapotát. A speciális égési kötszer alkalmazása és a fájdalomcsillapítás után a bajba jutott kicsiért mentőhelikopter érkezett – írta a Baon.hu.

Súlyos égési sérülésekket szenvedett egy kislány (Illusztráció)

Fotó: Országos Mentőszolgálat

Életmentő segítség a forrázott kislánynak

A súlyos állapotban lévő gyerek ellátásához a kiskunfélegyházi mentők a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat segítségét kérték, így egy összehangolt "randevú" találkozó keretében biztosították a szakszerű ellátást útközben. A gyors beavatkozásnak és a speciális égési kötszernek köszönhetően a gyermek stabil állapotban került a budapesti gyermekintenzív osztályra.

A mentők az eset kapcsán kiemelten felhívják a figyelmet a kisgyermekek állandó felügyeletének fontosságára a hasonló otthoni balesetek elkerülése érdekében.

Miközben a kiskunfélegyházi mentők egy kislány életéért küzdöttek egy szerencsétlen háztartási baleset után, a Nyíregyházi Törvényszéken egy sokkal sötétebb tragédia részletei kerültek napvilágra: egy anyát és élettársát azzal vádolták meg, hogy szándékosan fojtották vízbe a nő fogyatékkal élő gyermekét.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.