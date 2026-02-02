Serpenyőbe szorult egy hároméves budapesti kislány ujja, a mentők sem tudtak segíteni a helyszínen

Hírlevél
Nem mindennapi eset miatt érkeztek mentők egy budapesti lakásba. Egy kislány ujja egy konyhai eszközbe szorult be, az édesanya később levélben köszönte meg a mentők segítségét.
Egy hétköznapi konyhai eszköz okozott váratlan vészhelyzetet Budapesten. Egy hároméves kislány játék közben bedugta az ujját egy serpenyő nyelén található lyukba, de az eszköz kialakítása miatt már nem tudta kihúzni – írta az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

A mentők egy hároméves kislány segítségére siettek, miután beszorult az ujja egy serpenyő nyelébe
Fotó: Illusztráció (Facebook/Országos Mentőszolgálat)

A kislány édesanyja levélben mondott köszönetet a mentősöknek

Az édesanya több módszerrel is próbálta kiszabadítani gyermeke ujját, sikertelenül. Mivel a gyermek keze már kezdett elszíneződni, a kétségbeesett szülő tárcsázta a segélyhívót. A mentők rövid időn belül kiérkeztek a helyszínre, és a beszámoló szerint nagy türelemmel, nyugodtan és professzionálisan kezelték az ijedt kisgyermeket és a szülőt is.

A mentőcsapat a helyszínen megállapította, hogy az ujj kiszabadításához speciális ellátásra lesz szükség, ezért a gyermeket a Heim Pál Gyermekkórház traumatológiai osztályára szállították. A kórházban azonnal megkezdték a beavatkozást, a helyzet súlyossága miatt nem volt idő késlekedésre.

Az édesanya elmondása szerint az események közepette észre sem vette, mikor távoztak a mentők, de utólag szeretett volna köszönetet mondani mindazért a segítségért és a megnyugtató szavakért, amelyeket a mentés során kaptak. 

Kiemelte a Heim Pál kórház dolgozóinak munkáját is, akiknek szakértelmének köszönhetően a beavatkozás sikeres volt.

Az édesanya köszönőlevelében hozzátette: az eset újabb figyelmeztetés lehet a kisgyermekes családok számára, hiszen egy látszólag ártalmatlan tárgy is komoly veszélyforrássá válhat. 

Nem csak a mentősök, a legkisebbek is tudnak életet menteni, ha nem ijednek vissza a helyzet komolyságától. Lélekjelenlétükkel, gyors reakciójukkal egy vidéki iskola diákjai megmentették egy társuk életét, amikor felismerve a helyzetet, egyből tanáraiktól kértek segítséget.

 

