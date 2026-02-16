Lángokban a szegedi egyetem kollégiuma – kép

Hírlevél
Nagy erőkkel vonultak a tűzoltók a Szegedi Tudományegyetem egyik épületéhez, ahol a hatodik emeleten csaptak fel a lángok. A tűzeset miatt azonnal megkezdték a kollégium kiürítését.
tűzlángkatasztrófavédelemszegedi tudományegyetemsztelakáskollégiumlakástűz

Lángok csaptak fel a Szegedi Tudományegyetem Madzsar József Kollégiumának egyik hatodik emeleti szobájában. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, hogy megfékezzék a tűz terjedését a többemeletes épületben – írta a Délmagyar.hu.

Lángok csaptak fel az SZTE egyik kollégiumában
Lángok csaptak fel az SZTE egyik kollégiumában
Fotó: Szegeden láttam és hallottam/Facebook

A teljes kollégiumi szoba kiégett

A felvételek tanúsága szerint a szoba teljesen kiégett. A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat, így a tűz nem terjedt tovább. 

A Csongrád-Csanád vármegyei Katasztrófavédelem tájékoztatása alapján szerencsére senki sem sérült meg a tűzesetben.

Miközben a szegedi kollégiumi tűz lángjait sikerült megfékezni, egy másik rejtélyes ügyben is biztató hírek érkeztek: szemtanúk látták az egy hete eltűntként keresett Pesty Lászlót.

 

