Lángokban a szegedi egyetem kollégiuma – kép

Lángok csaptak fel a Szegedi Tudományegyetem Madzsar József Kollégiumának egyik hatodik emeleti szobájában. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, hogy megfékezzék a tűz terjedését a többemeletes épületben – írta a Délmagyar.hu.

Lángok csaptak fel az SZTE egyik kollégiumában

Fotó: Szegeden láttam és hallottam/Facebook

A teljes kollégiumi szoba kiégett

A felvételek tanúsága szerint a szoba teljesen kiégett. A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat, így a tűz nem terjedt tovább.

A Csongrád-Csanád vármegyei Katasztrófavédelem tájékoztatása alapján szerencsére senki sem sérült meg a tűzesetben.

