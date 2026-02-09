Román ultrák támadtak magyar diákokra Kolozsváron

„Kiderült, hogy nem szabad magyarul beszélni a buszon Kolozsváron 2026-ban! Nagyon vagány az U-s bagázs!”– írták a Kolozsváron tanuló diákok Facebook-csoportban, amit a Maszol.ro tett közzé. A bejegyzéshez csatolt videó tanúsága szerint a magukból kikelt román fociultrák ezt üvötözték: „Romániában vagy, beszélj románul!”, „Ez itt Cluj-Napoca, nem Kolozsvár”, a „Lovak nyelvén Budapesten beszélj, ne itt”.

Kolozsváron tiltott a magyar szó az „U” ultrái szerint

Fotó: Facebook/FC Universitatea Cluj

A felvételen tisztán hallatszik, amint többen is azt hangoztatták, hogy Kolozsváron a magyar nyelv használata tilos, a diákok pedig menjenek inkább Budapestre. Az egyik drukker fizikailag is fenyegette a magyar nemzetiségű fiatalokat: „Ha neked megyek, semmi nem marad belőled.”

Nem ez az első eset Kolozsváron

A Maszol arról ír, hogy a mostani támadás nem előzmény nélküli. Korábban beszámoltak róla, hogy 2025 áprilisában ugyancsak az FC Universitatea Cluj ultrái több fiatalt is véresre vertek Kolozsváron, egyiküket kizárólag azért, mert magyarul beszélt.

Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei képviselője akkor azt nyilatkozta, a hatóságok gyakran szemet hunynak az „U” egyes ultráinak erőszakos cselekményei felett. Az eset kapcsán Kelemen Hunor a belügyminiszterhez fordult annak érdekében, hogy a támadókat vonják felelősségre.

Az áprilisban történtek után végül az Universitatea Cluj nyilvános közleményben ítélte el az incidenst, hangsúlyozva, hogy a nyelvi és etnikai alapú erőszaknak nincs helye sem a sportban, sem a közéletben.

