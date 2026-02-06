Kiderült, mi okozta az M1 híradósának tragikus halálát

A 45 évesen elhunyt Kontra György 2015-ben helyezkedett el a köztévénél. Az M1 Híradójának bemondójaként és a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté. Halálhírét elsőként korábbi munkahelye, a kiskunfélegyházi rádió közölte a közösségi oldalán.

Kontra György nem tudta feldolgozni a szakítást, vonat elé lépett

Ezt mondta Kontra György édesanyja

A Blikk telefonon érte el az édesanyját, aki összetörve nyilatkozott a lapnak. Ezt mondta sírva a gyászoló asszony, Kontra György Istvánné:

Szerelmi bánata volt és ő maga választotta ezt a megoldást. Jelezte, hogy nehéz neki feldolgoznia a szakítást. Itt volt állandó lakása Kiskunfélegyházán, és itt a közelben történt a baleset csütörtök hajnalban.”

Kontra György az egykori Sirius Rádió, majd a Kiskun és a Trió TV munkatársa volt. 2011 és 2014 között a kiskunfélegyházi Rádió Smile rádióban helyezkedett el, ahol hírszerkesztőként és hírolvasóként dolgozott. 2015-ben került az MTVA-hoz, az M1 csatornán a Híradó bemondójaként és a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté. A Blikk úgy tudja, néhány hónappal ezelőtt munkahelyet váltott, a Mathias Corvinus Collegium budapesti központjában dolgozott multimédiás csoportvezetőként.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.