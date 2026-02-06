Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, mi okozta az M1 híradósának tragikus halálát

Ezt látnia kell!

Érkezik az ATLAS utódja? Soha nem látott objektum tart felénk

kontra györgy

Kiderült, mi okozta az M1 híradósának tragikus halálát

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Döbbenetes információkat tudott meg a Blikk az MTVA egykori munkatársának haláláról. Kontra György, az M1 Híradó bemondója vonat elé vetette magát csütörtök hajnalban, az otthona közelében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kontra györgyédesanyavonatszerelmikiskunfélegyházánhíradó

A 45 évesen elhunyt Kontra György 2015-ben helyezkedett el a köztévénél. Az M1 Híradójának bemondójaként és a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté. Halálhírét elsőként korábbi munkahelye, a kiskunfélegyházi rádió közölte a közösségi oldalán.

Kontra György nem tudta feldolgozni a szakítást, vonat elé lépett
Kontra György nem tudta feldolgozni a szakítást, vonat elé lépett 

Ezt mondta Kontra György édesanyja 

A Blikk telefonon érte el az édesanyját, aki összetörve nyilatkozott a lapnak. Ezt mondta sírva a gyászoló asszony, Kontra György Istvánné:

Szerelmi bánata volt és ő maga választotta ezt a megoldást. Jelezte, hogy nehéz neki feldolgoznia a szakítást. Itt volt állandó lakása Kiskunfélegyházán, és itt a közelben történt a baleset csütörtök hajnalban.”

Kontra György az egykori Sirius Rádió, majd a Kiskun és a Trió TV munkatársa volt. 2011 és 2014 között a kiskunfélegyházi Rádió Smile rádióban helyezkedett el, ahol hírszerkesztőként és hírolvasóként dolgozott. 2015-ben került az MTVA-hoz, az M1 csatornán a Híradó bemondójaként és a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté. A Blikk úgy tudja, néhány hónappal ezelőtt munkahelyet váltott, a Mathias Corvinus Collegium budapesti központjában dolgozott multimédiás csoportvezetőként.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!