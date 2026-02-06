Döbbenetes, hogyan találták meg az M1 híradósának a holttestét

Amint azt az Origo is megírta, a csütörtök hajnalban, 45 évesen elhunyt Kontra György szerelmi bánatában dobhatta el az életét. Édesanyja szerint nem tudta feldolgozni, hogy szakítottak párjával, ezért a vonat elé lépett.

Egyre több kérdés merül fel Kontra György halála kapcsán

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Kiskunfélegyháza közelében történt tragédia kapcsán a Blikk arról érdeklődött a MÁV-nál, hogy pontosan mikor, hol és hogyan történt a baleset, valamint hogy a gázolás után a mozdonyvezető folytatta-e az útját.

Kontra György halálának körülményei nem ismertek

Válaszában a vasúttársaság ezt közölte hogy a haláleset körülményei nem ismertek, a bejelentés pedig egy olyan vonat vezetőjétől érkezett, aki egy másik vágányon haladva, útközben vette észre a holttestet. Mint írták, a bejelentést tevő mozdonyvezető tovább folytathatta az útját, mivel az általa vezetett vonat nem volt érintett a balesetben.

Kiskunfélegyháza állomástól közel egy kilométerre Kecskemét irányába az egyik Kiskun InterRégió mozdonyvezetője 8 óra előtt nem sokkal jelentette, hogy a másik vágányban egy holttestet látott, ezt követően az érintett vágányt kizárták a forgalomból”

– tették hozzá, végezetül részvétünket fejezték ki az áldozat hozzátartozóinak.

Kontra György az egykori Sirius Rádió, majd a Kiskun és a Trió TV munkatársa volt. 2011 és 2014 között a kiskunfélegyházi Rádió Smile rádióban helyezkedett el, ahol hírszerkesztőként és hírolvasóként dolgozott. 2015-ben került az MTVA-hoz, az M1 csatornán a Híradó bemondójaként és a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté. A Blikk úgy tudja, néhány hónappal ezelőtt munkahelyet váltott, a Mathias Corvinus Collegium budapesti központjában dolgozott multimédiás csoportvezetőként.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



