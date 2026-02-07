Nem fogja elhinni, kivel töltötte az utolsó éjszakát Kontra György

Az M1 híradósának édesanyja szerint semmi nem jelezte előre a tragédiát. Elmondása alapján fia az utolsó estén felment hozzá, együtt vacsoráztak, Kontra György pedig a párkapcsolati gondjairól mesélt. Úgy idézte fel a történteket a Propellernek, hogy eszébe sem jutott: akkor beszélnek utoljára – írta meg a Blikk.

Kontra György 45 éves korában öngyilkosságot követett el

Fotó: YouTube

Másnap a rendőrség értesítette az asszonyt a megrázó fejleményekről.

Kontra György öngyilkos lett. A sínekre lépett, és halálra gázolta egy vonat.

Holttestét egy másik vágányon közlekedő szerelvény mozdonyvezetője vette észre. A kiskunfélegyházi eset körülményei egyelőre tisztázatlanok.

Kontra György halála sokkoló hírként robbant

A 45 évesen elhunyt Kontra György 2015-ben helyezkedett el a köztévénél. Az M1 Híradójának bemondójaként és a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté. Halálhírét elsőként korábbi munkahelye, a kiskunfélegyházi rádió közölte a közösségi oldalán. Az egykori Sirius Rádió, majd a Kiskun és a Trió TV munkatársa volt. 2011 és 2014 között a kiskunfélegyházi Rádió Smile rádióban helyezkedett el, ahol hírszerkesztőként és hírolvasóként dolgozott. 2015-ben került az MTVA-hoz, az M1 csatornán a Híradó bemondójaként és a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté. Pár hónappal ezelőtt munkahelyet váltott, a Mathias Corvinus Collegium budapesti központjában dolgozott multimédiás csoportvezetőként. Az már pénteken kiderült, hogy szerelmi bánat vezette a végzetes lépéshez.

Valószínű, hogy a kisfiam tőlem ment a sínekre. Másnap a rendőrség értesítette a tragédiáról a lányomat. Tőle tudom, hogy a fiam elkeseredésében mit tett. Az a legszörnyűbb, amikor a szülőnek kell eltemetni a gyerekét”

– mondta, hozzátéve, hogy közvetve értesültek a tragédiáról, mivel senki sem kérte őket arra, hogy azonosítsák a holttestét. (Feltehetően nem véletlenül...)

Ma sem tudom elhinni, hogy a fiam nincs többé. Állandóan körülötte járnak a gondolataim. Gyuri és Nóra kapcsolata három és fél évig tartott. Amikor a fiam bemutatta nekem őt, nem gondoltam, hogy tragédia lesz a vége. Bár a fiamék többször is szakítottak, de mindig visszataláltak egymáshoz. Olyan se veled, se nélküled kapcsolat volt ez. Az utolsó estén is beszélgettünk Gyurival a szakításról. Panaszkodott, hogy nagyon megviseli"

– mondta, hozzátéve, hogy tragédia óta nem kereste őt.

Nem haragszom rá. Nem tudom, mi volt a szakításuk oka, de mindenhez két ember kell"

– tette hozzá.