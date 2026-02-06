Most érkezett! Tragikus hirtelenséggel meghalt az M1 híradó bemondója

Hírlevél
A letaglózó hírt korábbi munkahelye, a kiskunfélegyházi rádió közölte közösségi oldalán. Kontra György, az MTVA munkatársa, az M1 híradósa volt.
Meghalt Kontra György, az MTVA munkatársa, az M1 híradó bemondója – írta meg a Blikk

Kontra György
Kontra György az M1 Híradó bemondója volt Fotó: MTI Illyés Tibor

Korábbi munkahelye, a kiskunfélegyházi rádió a közösségi oldalán így búcsúzott tőle:

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Kontra György, az egykori Sirius Rádió, majd Kiskun Tv / Trió TV, majd 2015-től az M1 bemondója. Gyuri 2011-2014 között a rádiónknak is kollégája volt, László Istvánnal felváltva szerkesztették és olvasták a rádió helyi híreit. Őszinte részvétük!”

 

 

