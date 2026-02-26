Eltemették Kontra Györgyöt, az M1 híradósát

Február 23-án, hétfőn temették el Kiskunfélegyházán, a Felsőtemetőben a tragikusan fiatalon meghalt televíziós műsorvezetőt a Blikk információi szerint. Kontra György a hírek szerint nem tudta feldolgozni magánéleti nehézségeit. Legutóbbi szakítása annyira megviselte, hogy végül az öngyilkosságot választotta.

Kontra Györgyöt eltemették

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Egy édesanyának talán nincs fájdalmasabb annál, mint amikor a gyermekét kell elbúcsúztatnia. Sokan – barátok, kollégák, ismerősök – szerettek volna részt venni a búcsúztatón, de a család úgy döntött, csendben, szűk körben vesznek végső búcsút az M1 híradósától, hogy méltósággal gyászolhassanak. Az édesanyja számára a veszteség felfoghatatlan:

gondolatai állandóan a fia körül forognak, mindenben őt látja.

Fájdalmát semmi sem enyhíti, de némi vigaszt jelent számára az a szeretet és tisztelet, amely Györgyöt körülvette az életében. Rokonai jelezték, mindenki leróhatja a kegyeletét előtte személyesen később.

Nem bírta már elviselni a fájdalmat, minket pedig itt hagyott, magunkra maradtunk a hiányával. Nem haragszom rá, elfogadom, hogy nem tudott tovább élni ezzel a teherrel. Az én fiam volt, s most is az, egy csodálatos gyermek, ember. Nem haragszom senkire, ő döntött, nem tudtuk volna megállítani"

– ezek voltak egy gyászoló anya szavai.

Édesanyja, Kontra György Istvánné, megköszönte a részvétnyilvánításokat mindazoknak, akik a család mellett álltak ezekben a nehéz napokban.

Kontra György végzetes döntést hozott szerelmi bánatában

A tragédia február 5-én, a kora hajnali órákban történt, nem messze a félegyházi otthonától. A volt híradós egy gyorsan haladó vonat elé lépett, miután a szerelmi csalódás súlya alatt végzetes döntést hozott. Előző este még az édesanyjánál vacsorázott, és beszélt arról, mennyire megviseli, hogy három és fél éves kapcsolata véget ért Nórával. A külvilág számára nem mutatta jelét annak, mire készül. Édesanyjától valószínűleg egyenesen a sínekhez ment. A tragédiát nem az a mozdonyvezető jelentette, aki halálra gázolta, hanem egy másik szerelvény vezetője. Személyazonosságát végül a közigazgatási hatósági eljárást lefolytató rendőrök állapították meg, ők értesítették a családot a történtekről.