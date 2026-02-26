Rejtély, mi történt egy beteggel a szolnoki kórházban, feljelentést tett a család

Dávid Béláné szerint a testvére, a 66 éves Pál tavaly novemberben úgy került a szolnoki Hetényi Géza Kórház bejáratával szembeni buszmegállóba, hogy előtte a sürgősségi osztályon látták el. A család állítása szerint a férfi ekkor már nem tudott járni, mégis órákon, akár egy teljes éjszakán és napon át kint volt a hideg, esős időben az intézménnyel szembeni buszmegállóban. A kórház belső vizsgálata nem állapított meg mulasztást – írta a Blikk.hu. Az ügyben a család feljelentést tett a rendőrségen.

Kórházi mulasztás miatt halhatott meg egy 66 éves férfi

Fotó: Unsplash

A kórház szerint nem történt mulasztás

Dávid Béláné november 24-én jelentette be eltűntként a testvérét. Elmondása szerint Pál korábban könyvelőként dolgozott, de egészségi problémái miatt leszázalékolták, ami után az alkolhoz nyúlt. Előfordult, hogy napokra eltűnt, ezért kezdetben nem gondolták, hogy komoly baj történhetett vele, de amikor egy éjszakára sem tért haza, a család aggódni kezdett. Másnap a polgármesteri hivataltól azzal hívták őket, hogy lakossági bejelentés alapján egy szociális munkás talált rá a férfira a kórházzal szembeni buszmegállóban, borzasztó állapotban.

A hozzátartozók azonnal érte mentek, és csak később derült ki számukra, hogy Pált már az előző napon a mentők az utcán fekve találták meg, majd a szolnoki kórház sürgősségi osztályára vitték.

A család információi szerint a férfi tolószékbe került, laborvizsgálatra vitték, de kórházi felvételre nem került sor. Testvére szerint, Pál betegszállítást is kért, hogy hazajuthasson, de ezt nem biztosították számára. Egy ismerősük később arról számolt be, hogy már az előző napon is látta őt a buszmegállóban, ami valószínűsíti, hogy hosszabb időt tölthetett a hidegben és esőben.

Miután hazavitték, megmosták és lefektették. Másnap reggel azonban feltűnt, hogy a lába továbbra is rendkívül hideg, ezért mentőt hívtak.

Palit a szentesi kórházban egyből CT-vizsgálatra vitték, és annak eredménye alapján az orvos közölte velem és a másik testvéremmel, hogy a kihűlés miatt károsodtak a testvérem izmai, emiatt káros anyagok kerültek a vérkeringésebe, és a veseműködése leállt. Éjszaka – életmentő műtétként – amputálták a jobb lábát, majd másnap délelőtt levágták Pali másik lábát is, de az operáció után már nem tért magához, és december 1-jén elhunyt."

– mondta el a férfi testvére.