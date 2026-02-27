Maszkos támadó rontott rá egy ügyintézőre Zalaszentgróton

A zalaszentgróti járási hivatal munkatársát pénteken reggel, munkakezdéskor egy maszkos támadó ismeretlen anyaggal öntötte le hátulról – adta hírül a Zaol.hu. A kormányhivatal azonnal értesítette a rendőrséget, az eset nyomán később nyitott ki a hivatal, mivel a támadó az intézmény területét is beszennyezte.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal zalaszentgróti járási hivatalában történt ma reggel a döbbenetes támadás

Fotó: Pezzetta Umberto/Zaol

Maszkos támadó a kormányhivatalnál

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium és a Zala Vármegyei Kormányhivatal elítél minden olyan cselekményt, amely során a közigazgatásban dolgozókkal szemben bárki erőszakosan lép fel – írták az esetről szóló közleményben. Hozzátették: a megtámadott kollégájuk hivatalos személynek minősül, így az elkövető szigorú büntetésre számíthat. A minisztérium és a kormányhivatal az ügyfelek türelmét kérte a takarítás idejére, addig ugyanis nem tudott kinyitni a zalaszentgróti járási hivatal.

A térség országgyűlési képviselője, Nagy Bálint államtitkár is kifejtette véleményét az ügyben:

Egy maszkos támadó hátulról, ismeretlen anyaggal öntötte le a járási hivatal szociális és gyámügyi ügyintézőjét, munkakezdéskor. Egy kormánytisztviselőt, aki a családokért, a gyermekekért, a rászorulókért dolgozik. Ez nem „indulat”. Ez bűncselekmény. A közigazgatásban dolgozók hivatalos személyek. A járási hivatalokban, kormányablakokban dolgozó munkatársak a köz szolgálatát végzik – értünk, zalai emberekért. Velük szemben erőszakot alkalmazni nemcsak törvénysértő, hanem morálisan is védhetetlen

– közölte a képviselő, aki kiemelte: elítélnek minden erőszakos cselekedetet.

Az elmúlt napokban egy plakátrongáló férfi támadt rá az őt videózó járókelőre. A támadó a Fidesz-KDNP választási plakátjait tépkedte le éppen Budapest VI. kerületében.



