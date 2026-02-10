Úgy gyűjtögette a körözéseket, mint más a bélyeget

Hónapokon át próbálta kijátszani a hatóságokat az a 26 éves férfi, akivel szemben tíz körözés volt érvényben. Több ügy is futott ellene egyszerre, számos különböző hatóság kereste, mégis sikerült jó ideig eltűnnie a körözött férfinek – írta a Szoljon.hu.

A rendőrök az éjszaka közepén jelentek meg a jászjákóhalmi címen, ahol véget ért a hónapokig tartó körözés elől bujkáló férfi története

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Egy tipp döntött el mindent – így buktatták le a többszörös körözés alatt álló férfit

A fordulat akkor jött el, amikor a Jászapáti Rendőrőrs egyik körzeti megbízottja olyan információhoz jutott, ami végre konkrét kapaszkodót adott a nyomozóknak. A bejelentés pontos címet tartalmazott, így a rendőrök nem sokat teketóriáztak.

Az éjszakai órákban jelentek meg egy jászjákóhalmi ingatlannál, ahol az ellenőrzés során meg is találták a keresett férfit. Menekülésre már nem volt esélye, az egyenruhások a helyszínen elfogták.

A rendőrség tájékoztatása szerint a körözések egy része azért indult, mert a férfi nem fizette be a kiszabott pénzbírságokat, de szabálysértési és büntetőeljárások is voltak folyamatban ellene. Mivel több ügy futott párhuzamosan, a neve több hatóság nyilvántartásában is szerepelt.

Elfogása után a férfit azonnal őrizetbe vették, további sorsáról a hatóságok döntenek.