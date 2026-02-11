Fotón a tini, akit nagy erőkkel keres a rendőrség és máris toplistás bűnözőként van számon tartva

Sokkoló fordulat a rendőrségi listán és a legfrissebb körözés egy dunaújvárosi születésű tinédzser ellen van érvényben. A 13 éves fiút rablás gyanúja miatt keresik és a hatóságok a lakosság segítségét is kérik a felkutatásához – írta a Feol.hu.

Körözést adtak ki Lakatos Renátó ellen

Fotó: Police.hu

Fejér vármegyében az elmúlt időszakban több súlyos bűncselekmény kapcsán adtak ki elfogatóparancsot. Emberkereskedelem, drogügyletek, erőszakos kényszerítés, a lista nem rövid, és több esetben nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van. A mostani ügy azonban még a tapasztalt rendőröket is meglepte.

Körözés egy 13 éves fiú ellen, akit rablás miatt keresnek

A Police.hu nyilvános adatbázisa szerint Lakatos Renátó ellen a Gárdonyi Rendőrkapitányság rendelte el az elfogatóparancsot. A gyanú szerint tavaly év végén rablást követett el, az ügy a Büntető Törvénykönyv 365. paragrafusa alá esik.

A hatóságok december 2-án adták ki a körözést, ám eddig nem sikerült a fiú nyomára bukkanni. Éppen ezért most a lakossághoz fordultak és aki felismeri a közzétett fotó alapján, vagy bármilyen információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón, vagy jelentkezzen a Gárdonyi Rendőrkapitányság elérhetőségein.

A rendőrség hangsúlyozza, hogy minden bejelentést bizalmasan kezelnek. A cél, hogy mielőbb pont kerüljön az ügy végére és a fiatalkorú a hatóságok elé kerüljön.

A közelmúltban a rendőrségnek sikerült lezárniuk egy olyan ügyet, amelyben egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei férfit sikerült elkapniuk, aki ellen tíz körözés is érvényben volt.