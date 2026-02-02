Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Korona nélküli bohóc” – darabokra tépték Zelenszkijt

Sport!

Vége a liverpooli karrierjének? Szoboszlai Dominik szavai felrobbantották a netet

körözés

Vigyázzon! Ha meglátja ezt a szexuális ragadozót, ne menjen a közelébe, azonnal telefonáljon

13 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hajtóvadászatot indított a rendőrség a szökésben lévő veszprémi férfi ellen. Szexuális erőszak gyanúja miatt van érvényben ellene körözés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
körözéssomogyi tamás ferencbűncselekményveszprémszexuális erőszak

Súlyos bűncselekmény, szexuális erőszak gyanúja miatt van érvényben körözés egy 39 éves férfi ellen. Az elfogatóparancsot a Balassagyarmati Törvényszék bocsátotta ki, január 29-én – adta hírül a Nool.hu.

körözés
Súlyos bűncselekmény miatt van érvényben körözés a veszprémi férfivel szemben
Fotó:  Police.hu

Ezt írja a körözési adatlap

A rendőrségi nyilvántartás szerint Somogyi Tamás Ferenc Veszprémben született 1986. március 12-én. A hatóságok hangsúlyozzák: a körözött személlyel szemben ne próbáljanak önállóan intézkedni, aki a férfi tartózkodási helyéről érdemi információval rendelkezik, haladéktalanul jelezze a rendőrségnek. 

Az egész világon körözik a veszedelmes magyar golfütős gyilkost. Amint az megírtuk, a 2014 nyarán történt brutális emberölés felderítése eddig nem vezetett eredményre. A közelmúltban azonban fordulat állt be a nyomozásban: a hatóságok azonosították a feltételezett elkövetőt. Az ügyről bővebben ebben a cikkünkben olvashat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!