Vigyázzon! Ha meglátja ezt a szexuális ragadozót, ne menjen a közelébe, azonnal telefonáljon

Súlyos bűncselekmény, szexuális erőszak gyanúja miatt van érvényben körözés egy 39 éves férfi ellen. Az elfogatóparancsot a Balassagyarmati Törvényszék bocsátotta ki, január 29-én – adta hírül a Nool.hu.

Fotó: Police.hu

Ezt írja a körözési adatlap

A rendőrségi nyilvántartás szerint Somogyi Tamás Ferenc Veszprémben született 1986. március 12-én. A hatóságok hangsúlyozzák: a körözött személlyel szemben ne próbáljanak önállóan intézkedni, aki a férfi tartózkodási helyéről érdemi információval rendelkezik, haladéktalanul jelezze a rendőrségnek.

