Toplistás magyar bűnözőt fogtak a német hatóságok

Egy éve bujkált a hatóságok elől az a 30 éves, körözött magyar férfi, akit végül Németországban sikerült elfogni a magyar és a német rendőrség együttműködésének köszönhetően. A csalással gyanúsított férfi a rendőrség top 50-es körözési listáján szerepelt, miután 2025 márciusa óta összesen 24 elfogatóparancsot adtak ki ellene – írta meg a Bama.hu.

A körözött férfit a német rendőrség közreműködésével fogták el

Fotó: Illusztráció/iStock.com

Németországban kapcsolták le a körözött férfit

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a férfi ellen internetes csalások miatt folyik eljárás a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon.

A nyomozás eddigi adatai alapján csaknem 180 sértett vált áldozatává a módszereinek, és a hatóságok továbbra is dolgoznak azon, hogy az ország más pontjain érintett károsultakat is azonosítsák.

A gyanúsított elfogása egy német városban történt, kiadatásáról pedig később döntenek a hatóságok.

