Toplistás magyar bűnözőt fogtak a német hatóságok

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Németországban fogták el azt a 30 éves magyar férfit, akit csalás miatt hónapok óta kerestek a hatóságok. A körözött gyanúsított a rendőrség top 50-es listájára is felkerült, miközben az ügyben már közel 180 sértettet azonosítottak.
top 50körözött bűnözőszökéscsalásrendőrség

Egy éve bujkált a hatóságok elől az a 30 éves, körözött magyar férfi, akit végül Németországban sikerült elfogni a magyar és a német rendőrség együttműködésének köszönhetően. A csalással gyanúsított férfi a rendőrség top 50-es körözési listáján szerepelt, miután 2025 márciusa óta összesen 24 elfogatóparancsot adtak ki ellene – írta meg a Bama.hu.

A körözött férfit a német rendőrség közreműködésével fogták el
A körözött férfit a német rendőrség közreműködésével fogták el
Fotó: Illusztráció/iStock.com

Németországban kapcsolták le a körözött férfit

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a férfi ellen internetes csalások miatt folyik eljárás a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon. 

A nyomozás eddigi adatai alapján csaknem 180 sértett vált áldozatává a módszereinek, és a hatóságok továbbra is dolgoznak azon, hogy az ország más pontjain érintett károsultakat is azonosítsák.

A gyanúsított elfogása egy német városban történt, kiadatásáról pedig később döntenek a hatóságok. 

Nemrégiben írtuk meg, hogy a rendőrség TOP 50-es listájáról elfogtak egy körözött embercsempészt, aki Szlovákián keresztül próbált szökni a börtönévek elől.

 

