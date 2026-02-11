Két nap alatt három körözött személyt fogtak el a budapesti rendőrök – videóval

Orgazdaságért jogerősen kiszabott több mint két év szabadságvesztését nem kezdte meg a 47 éves H. Gyula, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Célkörözési Osztálya megállapította, hogy a körözött férfi Érden dolgozik. A két éve bujkáló bűnözőt február 5-én a városi rendőrkapitányság egyenruhásaival közösen elfogták. H. Gyula eleinte menekülni próbált, azonban hamar belátta, hogy erre nincs esélye, így végül együttműködött az intézkedő rendőrökkel. A szökevényt az Érdi Rendőrkapitányságra előállították, majd büntetés-végrehajtási intézménybe szállították – írja a Police.hu.

Érden kapták el a körözött bűnözőt, aki a börtön elől bujkált Fotó: Police.hu

Körözött pár is rendőrkézre került

A nyomozók február 6-án, a főváros XX. kerületében folytatták a rajtaütéseket, ahol a 32 éves G. Róbert és élettársa, a 37 éves B. Anikó tartózkodási helyét azonosították be.

A férfit rablás miatt korábban öt év szabadságvesztésre ítélték, de nem vonult be a börtönbe.

Ezért, valamint lopás miatt is körözték, és mivel felmerült a külföldre szökés lehetősége, európai elfogatóparancs is érvényben volt ellene.

B. Anikót szintén lopás és meg nem kezdett szabadságvesztés miatt keresték a hatóságok.

A BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály bevonásával végrehajtott intézkedés során a nő azt állította, hogy csak ő és két kutyája tartózkodik a házban, azonban az egyenruhások a hálószobában megtalálták a rejtőzködő G. Róbertet. A rendőrök a párost is büntetés-végrehajtási intézetbe vitték.

