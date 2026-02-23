Középkori rémálom Győrben: gyereket talált el a buzogány

Családi programnak indult, drámai pillanatokba torkollott az esemény. A baleset a lovagi tornán 2025. június 28-án, a délutáni órákban történt a Győrben megrendezett középkori időket felelevenítő Szent László napi rendezvényen – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

Durva baleset a középkori rendezvényen

Fotó: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség

A baleset a középkori időket idéző lovagi tornán egy elmulasztott ellenőrzés miatt történt

A vád szerint a bemutatót tartó férfi egy gerezdes buzogányt mutatott be a közönségnek. A rendezvény előtt azonban elmulasztotta ellenőrizni a fegyver állapotát.

A bemutató közben a buzogány feje váratlanul lerepült a nyélről, majd

a nézők között tartózkodó kiskorú sértett arcát találta el.

A fiúnak az ütéstől könnyebb sérülése keletkezett, de az eset komoly riadalmat okozott a helyszínen.

A Győri Járási Ügyészség a férfit foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg. Az ügyészség indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság pénzbüntetést szabjon ki vele szemben.

Nem mindennapi régészeti felfedezés borzolja a kedélyeket az Egyesült Királyságban: egy viking kori kivégzőgödörre bukkantak a Cambridge környéki Wandlebury Country Parkban. A University of Cambridge hallgatói és régészei szerint a mintegy 1 200 éves lelet az ősi erőszak és határkonfliktus nyomait őrzi, és új fényt vet a 9. századi angolszász területek történetére. Ha érdeklik a részletek, kattintson ide!

