Téli káosz: 16 busz szenvedett balesetet a jeges utakon

A péntek reggeli óráktól egyre romló időjárás miatt gyakorlatilag megbénult a közlekedés az ország nyugati felében. A Mávinform szerint azoknak, akiknek nem létfontosságú az utazás, érdemes elhalasztani az indulást, különösen Vas vármegyében, Zala vármegye északi részén, Veszprém nyugati térségeiben, valamint Győr-Moson-Sopron vármegye több pontján – írta az MTI.

Káoszba fulladt a közlekedés

Fotó: MÁV Csoport Facebook-oldala

A havas, jeges utak nem kímélték a tömegközlekedést sem. A jelentések alapján

16 VOLÁN-busz szenvedett balesetet, többségük az árokban kötött ki. A legsúlyosabb eset a 76-os főúton történt, ahol több utas is megsérült, és két ember súlyos, míg tíz fő könnyebb sérüléseket szenvedett.

Vonatok késnek, váltók fagytak be – a közlekedés a síneken is akadozik

Nem csak az utak, a vasúti sínek is hadszíntérré váltak. A GYSEV tájékoztatása szerint a vonatok jelentős késésekkel közlekednek, több helyen behavazott váltók és a sínpályára dőlt fák nehezítik a haladást. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az időjárás egyelőre nem javul, sőt, több térségben tovább romlik.

Zalában történt a legsúlyosabb eset, amelynek részleteiről az Origo külön cikkben tájékoztatja az olvasókat.

A baleset Andráshida közelében történt, 12-en utaztak a menetrend szerinti járaton, és több sérültet mentettek ki a buszból

Fotó: MÁV Csoport facebook oldala

A mentési munkálatok sem egyszerűek, haváriahelyzetek esetén a segítség sokszor csak nehezen jut el a balesetek helyszínére, és a MÁV-csoport erősítő buszai sem tudnak minden érintett útszakaszt megközelíteni.

A szakemberek nyomatékosan kérnek mindenkit, hogy amíg a hóhelyzet nem javul, csak halaszthatatlan esetben, megfelelő felkészültséggel és téli felszereléssel induljanak útnak.