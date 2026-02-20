Téli káosz: 16 busz szenvedett balesetet a jeges utakon

A péntek reggeli óráktól egyre romló időjárás miatt gyakorlatilag megbénult a közlekedés az ország nyugati felében. A Mávinform szerint azoknak, akiknek nem létfontosságú az utazás, érdemes elhalasztani az indulást, különösen Vas vármegyében, Zala vármegye északi részén, Veszprém nyugati térségeiben, valamint Győr-Moson-Sopron vármegye több pontján – írta az MTI.
A havas, jeges utak nem kímélték a tömegközlekedést sem. A jelentések alapján
16 VOLÁN-busz szenvedett balesetet, többségük az árokban kötött ki. A legsúlyosabb eset a 76-os főúton történt, ahol több utas is megsérült, és két ember súlyos, míg tíz fő könnyebb sérüléseket szenvedett.
Vonatok késnek, váltók fagytak be – a közlekedés a síneken is akadozik
Nem csak az utak, a vasúti sínek is hadszíntérré váltak. A GYSEV tájékoztatása szerint a vonatok jelentős késésekkel közlekednek, több helyen behavazott váltók és a sínpályára dőlt fák nehezítik a haladást. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az időjárás egyelőre nem javul, sőt, több térségben tovább romlik.
Zalában történt a legsúlyosabb eset, amelynek részleteiről az Origo külön cikkben tájékoztatja az olvasókat.
A mentési munkálatok sem egyszerűek, haváriahelyzetek esetén a segítség sokszor csak nehezen jut el a balesetek helyszínére, és a MÁV-csoport erősítő buszai sem tudnak minden érintett útszakaszt megközelíteni.
A szakemberek nyomatékosan kérnek mindenkit, hogy amíg a hóhelyzet nem javul, csak halaszthatatlan esetben, megfelelő felkészültséggel és téli felszereléssel induljanak útnak.