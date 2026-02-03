Amikor a fagyi visszanyal: saját magát buktatta le a slozis kórházi kukkoló

Egy apró, villogó fény vezetett a lebukáshoz egy kórházi illemhelyen Homonna városában. A kukkoló tevékenységére egy szakmai gyakorlaton lévő diák figyelt fel, aki azonnal jelezte a gyanús körülményeket az illetékeseknek – számolt be a megdöbbentő leskelődésről a Paraméter.

Saját magát buktatta le a kórházi illemhelyen kíváncsiskodó kukkoló

Fotó: Illusztráció/Pixabay

.

A kukkoló egy villogó kamera miatt lepleződött le

A Paraméter arról ír, hogy a rejtett kamerát nem a páciensek, hanem a kórházi személyzet számára fenntartott vécében helyezték el. A készülék az illemhellyel szembeni szegélytakaróban volt elrejtve, ahonnan időnként fény villant ki.

A diák értesítette a kórház vezetését, amely azonnal feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen, és értesítette a rendőrséget.

Saját magát is rögzítette

A nyomozás gyors eredménnyel zárult. A hatóságok rövid időn belül azonosították az elkövetőt, mivel a kihelyezett kamera felvételein ő maga is látható volt.

Az intézmény tájékoztatása szerint az illető nem állt a kórház alkalmazásában, a kamerát pedig még aznap felfedezték, így csak néhány perces felvétel készülhetett.

Más részlegen is próbálkozott

A vizsgálat során az is kiderült, hogy a kukkoló

a nőgyógyászati részlegen is megpróbált egy hasonló eszközt felszerelni.

Ezt azonban már nem tudta befejezni, így ott felvétel nem készült.

Rendőrségi eljárás indult

A rendőrség az ügyben eljárást indított szóbeli és magánjellegű közlés bizalmas jellegének megsértése miatt, az érintett személyt őrizetbe vették. A hatóságok vizsgálják, hogy történt-e további jogsértés, illetve volt-e más helyszín, ahol hasonló módon próbálkozott.

Az eset klasszikus példája annak, amikor a technika visszaüt: a kukkolót végül saját eszköze buktatta le – pontosan úgy, ahogy mondani szokás: amikor a fagyi visszanyal...

