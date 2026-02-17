Lebukott a perverz kukkoló, aki rejtett kamerát helyezett el a női sportolók zuhanyzójában

Komoly felháborodást váltott ki, amikor kiderült, hogy egy kukkoló hónapokon át titokban rögzítette az osztrák Altach női focistáinak mindennapjait. A vád szerint a férfi rejtett kamerákat helyezett el az öltözőkben és a zuhanyzókban, ahol a sportolónők a legvédtelenebb helyzetben voltak, sok esetben meztelenül – írta a Bors.

A kukkoló harminc nőt vett videóra

Fotó: Pixabay

Kukkoló a zuhanyzóban

Az ügy akkor robbant, amikor a kamerákra fény derült és kiderült, milyen mennyiségű felvétel készült. A női sportolók döbbenten szembesültek azzal, hogy magánszférájukat súlyosan megsértették.

Több érintett jelezte, hogy nemcsak büntetőeljárást szeretnének indítani, hanem polgári pert is fontolgatnak a vádlott ellen, aki időközben bíróság elé került.

A kukkolós botrányok ráadásul odáig fajultak, hogy egy komplett hálózat épült erre az ágazatra. Különböző pornó oldalak ugyanis szervezetten telepítettek kamerákat hotelekbe, és párok a saját szexvideóikat láthatták viszont tizennyolc karikás weboldalakon, természetesen tudtuk nélkül.