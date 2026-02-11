Mutatjuk, miért lehetséges, hogy Kurt Cobaint meggyilkolták

A halottkém annak idején öngyilkosságnak minősítette az ügyet, a hivatalos vizsgálat szerint Kurt Cobain egy Remington Model 11-es sörétes puskával vetett véget az életének, a rendőrség pedig lezárta az esetet. Évtizedekkel később azonban egy független törvényszéki szakértőkből álló csoport újra átvizsgálta a körülményeket, és arra jutott, hogy a Nirvana énekesének halála akár gyilkosság is lehetett – írta meg a Blikk.

Kurt Cobain gyilkosság áldozata lett?

Fotó: Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images

A vizsgálat vezetője, Michelle Wilkins, valamint kollégája, Brian Burnett szerint több olyan részlet is kimaradt a hivatalos jelentésekből, amelyek alapjaiban változtathatják meg az ügy megítélését.

Burnett a boncolási anyagok és a helyszíni nyomok átnézése után úgy fogalmazott: szerinte nem öngyilkosság történt.

A szakértők állítása szerint Cobain szervezetében olyan mennyiségű heroin volt, amely mozgásképtelenné tette, ami után valaki fejbe lőtte, és a helyszínt később úgy rendezték el, mintha saját kezével vetett volna véget az életének. Úgy vélik, több fontos jelre nem fordítottak kellő figyelmet az eredeti nyomozás során.

Nem csak Kurt Cobain írhatta a búcsúlevelet

A boncolási jelentés szerint a világsztár szervezetében a halálakor olyan mennyiségű heroin volt, amely állítólag tízszerese annak, amit még egy súlyosan drogfüggő ember is elviselhet. A független szakértők szerint ez már önmagában is kérdésessé teszi, hogy a zenész képes lett volna egy fegyvert kezelni.

A helyszínen talált tárgyak – köztük a heroin és a sörétes puska körüli szokatlan tisztaság – szintén gyanúsak, mivel egy öngyilkosság után általában jóval kaotikusabb állapotok maradnak hátra.

A szakértők a búcsúlevelet is újra átvizsgálták. Michelle Wilkins szerint a levél nagy része inkább arra utal, hogy Cobain a Nirvana elhagyásán gondolkodott. A dokumentum utolsó négy sora azonban eltérő kézírással készült, ami felveti annak lehetőségét, hogy azt már nem ő írta. A csapat szerint a vérnyomok elhelyezkedése és a holttest pozíciója is arra utalhat, hogy Cobain testét a halála után megmozdították.