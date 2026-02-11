Mutatjuk, miért lehetséges, hogy Kurt Cobaint meggyilkolták

A halottkém annak idején öngyilkosságnak minősítette az ügyet, a hivatalos vizsgálat szerint Kurt Cobain egy Remington Model 11-es sörétes puskával vetett véget az életének, a rendőrség pedig lezárta az esetet. Évtizedekkel később azonban egy független törvényszéki szakértőkből álló csoport újra átvizsgálta a körülményeket, és arra jutott, hogy a Nirvana énekesének halála akár gyilkosság is lehetett – írta meg a Blikk.
A vizsgálat vezetője, Michelle Wilkins, valamint kollégája, Brian Burnett szerint több olyan részlet is kimaradt a hivatalos jelentésekből, amelyek alapjaiban változtathatják meg az ügy megítélését.
Burnett a boncolási anyagok és a helyszíni nyomok átnézése után úgy fogalmazott: szerinte nem öngyilkosság történt.
A szakértők állítása szerint Cobain szervezetében olyan mennyiségű heroin volt, amely mozgásképtelenné tette, ami után valaki fejbe lőtte, és a helyszínt később úgy rendezték el, mintha saját kezével vetett volna véget az életének. Úgy vélik, több fontos jelre nem fordítottak kellő figyelmet az eredeti nyomozás során.
Nem csak Kurt Cobain írhatta a búcsúlevelet
A boncolási jelentés szerint a világsztár szervezetében a halálakor olyan mennyiségű heroin volt, amely állítólag tízszerese annak, amit még egy súlyosan drogfüggő ember is elviselhet. A független szakértők szerint ez már önmagában is kérdésessé teszi, hogy a zenész képes lett volna egy fegyvert kezelni.
A helyszínen talált tárgyak – köztük a heroin és a sörétes puska körüli szokatlan tisztaság – szintén gyanúsak, mivel egy öngyilkosság után általában jóval kaotikusabb állapotok maradnak hátra.
A szakértők a búcsúlevelet is újra átvizsgálták. Michelle Wilkins szerint a levél nagy része inkább arra utal, hogy Cobain a Nirvana elhagyásán gondolkodott. A dokumentum utolsó négy sora azonban eltérő kézírással készült, ami felveti annak lehetőségét, hogy azt már nem ő írta. A csapat szerint a vérnyomok elhelyezkedése és a holttest pozíciója is arra utalhat, hogy Cobain testét a halála után megmozdították.
Új nyomozást sürgetnek
A King County Medical Examiner’s Office és a Seattle Police Department továbbra is kitart amellett, hogy a zenész öngyilkosságot követett el. A rendőrség szóvivője szerint jelenleg nem tervezik az ügy újranyitását, mert nem látnak olyan új bizonyítékot, amely indokolná a döntés felülvizsgálatát.
Wilkins és csapata ugyanakkor átláthatóságot követel, és azt szeretnék, ha a hatóságok ismét átnéznék az összes bizonyítékot.
A szakértők szerint Kurt Cobain halála nemcsak a rajongókat érinti: Wilkins úgy fogalmazott, az évek során több fiatal is öngyilkosságot követett el, mert azt hitték, hogy kedvencük is így vetett véget az életének – ezért különösen fontos lenne tisztázni a történtek valódi körülményeit.
Még mindig nem tudni, kié a Tokajnál talált, ektomorf holttest
Továbbra sem sikerült azonosítani azt a halottat, akire decemberben találtak rá Tokajban egy túraút mellett. Bár a rendőrök részletes leírást tettek közzé a holttestről, úgy tűnik, senki sem tud nekik segíteni. Vagy mégis? Kattintson és ha felismeri a férfit, telefonáljon! A fiatal férfi esetében nem merült fel a gyilkosság gyanúja, a rendőr szerint saját magával végzett.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.