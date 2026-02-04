Elítélték állatkínzás miatt, de újra kutyákat vett és ismét kegyetlenül bánt velük

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy borsodi férfi ellen, aki állatkínzás bűntettét követte el. A férfi ellen korábban már hoztak határozatot, amely eltiltotta őt a kutyatartástól, ennek ellenére tavasszal újra tartott kutyákat a miskolci ingatlanán.

Két kutya is elhanyagolt, majd életveszélyes állapotba került a korábban már büntetett borsodi férfi udvarán

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Állatkínzás miatt vádemelés: két kutya is szenvedett a férfi udvarán

A vád szerint a férfi két kutyát – egy kistestű, kan francia bulldogot és egy nagytestű, kan közép-ázsiai juhászt – kötött ki az udvarán és hosszú hetekig nem gondoskodott róluk.

Az állatok kórosan lesoványodtak. A kis bulldognál a bordák tapinthatóvá váltak, bőrén gyulladás és ödéma jelent meg, míg a nagytestű kutyán fekvési sebek és felfekvések alakultak ki. A kikötés és a tartós éhezés különös szenvedést okozott mindkét állatnak.

A rendészek vették észre a szenvedő élőlényeket. Majd 2025 áprilisában mindkét kutyát elszállították egy állategészségügyi telepre, ahol biztonságba kerültek.

A Miskolci Járási Ügyészség a férfival szemben, aki büntetett előéletű, tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben közérdekű munkát javasolt.

