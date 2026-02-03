Hírlevél
Szorult a hurok, de túlélte – látványos kutyamentés Zagyvarékason

Tűzoltók segítettek egy állatmentésben február 3-án Zagyvarékason. Egy kutya a kerítés közé szorult, de a szolnoki tűzoltóknak gyors és precíz munkájának köszönhetően sértetlenül szabadult.
Kedden délelőtt egy elhagyatott ingatlan kerítése csapdává vált egy kutya számára Zagyvarékason, a József utcában – írta a Szoljon.hu.

A szolnoki tűzoltók gyors munkájának köszönhetően a kutya sérülés nélkül került ki a kerítésből
Fotó: Kovács László tűzoltó főtörzsőrmester

Szorult helyzetből szabadult a kutya Zagyvarékason

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az állat nem tudott önerőből kiszabadulni a szűk lécek közül 
A helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók érkeztek, akik feszítővágót alkalmazva rövid idő alatt mentették ki az ebet. A beavatkozás során a kutya nem sérült és állapota a mentést követően stabil maradt.

Míg Zagyvarékason egy gyors és sikeres kutyamentésről számolhattunk be, Fegyverneken tragikus fordulatot vett egy hasonlóan állatközpontú történet. Itt egy kutya nem úszta meg sértetlenül, amikor egy 30 éves férfi szándékosan nekihajtott az állatot sétáltató embereknek.

 

