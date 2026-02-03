Szorult a hurok, de túlélte – látványos kutyamentés Zagyvarékason

Kedden délelőtt egy elhagyatott ingatlan kerítése csapdává vált egy kutya számára Zagyvarékason, a József utcában – írta a Szoljon.hu.

A szolnoki tűzoltók gyors munkájának köszönhetően a kutya sérülés nélkül került ki a kerítésből

Fotó: Kovács László tűzoltó főtörzsőrmester

Szorult helyzetből szabadult a kutya Zagyvarékason

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az állat nem tudott önerőből kiszabadulni a szűk lécek közül

A helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók érkeztek, akik feszítővágót alkalmazva rövid idő alatt mentették ki az ebet. A beavatkozás során a kutya nem sérült és állapota a mentést követően stabil maradt.

