„Jól megdolgoztattál, hej!” – nem könnyítette meg a tűzoltók dolgát a bajkeverő

A bejelentés után az ibrányi önkormányzati tűzoltók dugólétrával és mentőkötéllel közelítették meg az ebet, amely a parttól nem messze, de a jeges víz miatt kilátástalan helyzetben várakozott. A mentés során a kutya meglepően nyugodtan viselkedett, mintha érezte volna, hogy segíteni jöttek érte. Bár a gazdája nem bukkant fel a helyszínen, a kimentett állat sorsa azonnal jobbra fordult.

Alaposan megdolgoztatta a mentésére érkezett tűzoltókat a kutya

Fotó: Ibrány ÖTP/Facebook

Boldog véget ért a jég fogságába esett kutya kálváriája

A történet végül boldog véget ért, hiszen egy helyi idős házaspár rögtön örökbe fogadta a négylábút. A tűzoltók javaslatára a Jegecske nevet kapta. A hideg kaland után már biztonságban és melegben élhet új családjánál.

