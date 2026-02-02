Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háború

Brutális orosz csapás: ezt Ukrajna nem heveri ki egykönnyen

Sport

„Hányni szeretnék, undorodom ettől” – Varga Barnabásék edzője kifakadt

kutya

„Jól megdolgoztattál, hej!” – nem könnyítette meg a tűzoltók dolgát a bajkeverő

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Drámai mentőakció zajlott a Tiszán, amikor egy magányos állat a zajló jégtáblák között rekedt Timárnál. A tűzoltók azonnal bevetették a profi felszerelésüket, így épségben partra került a bajba jutott kutya.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kutyapartjegecskeboldog végibrány ötptűzoltókmentés

A bejelentés után az ibrányi önkormányzati tűzoltók dugólétrával és mentőkötéllel közelítették meg az ebet, amely a parttól nem messze, de a jeges víz miatt kilátástalan helyzetben várakozott. A mentés során a kutya meglepően nyugodtan viselkedett, mintha érezte volna, hogy segíteni jöttek érte. Bár a gazdája nem bukkant fel a helyszínen, a kimentett állat sorsa azonnal jobbra fordult.

Alaposan megdolgoztatta a mentésére érkezett tűzoltókat a kutya
Alaposan megdolgoztatta a mentésére érkezett tűzoltókat a kutya
Fotó: Ibrány ÖTP/Facebook

Boldog véget ért a jég fogságába esett kutya kálváriája

A történet végül boldog véget ért, hiszen egy helyi idős házaspár rögtön örökbe fogadta a négylábút. A tűzoltók javaslatára a Jegecske nevet kapta. A hideg kaland után már biztonságban és melegben élhet új családjánál.

Míg a jégről kimentett kiskutya története szívmelengető fordulatot vett, egy másik vármegyében egy sokkal sötétebb ügyben kell eljárnia a hatóságoknak, ahol egy örökbefogadott fiú átélt borzalmai miatt indult büntetőeljárás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!